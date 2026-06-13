„Bine ați venit în dormitorul premierului”. Experimentul făcut de o jurnalistă, care a reușit să ajungă fără vreo piedică în reședința unui oficial european

O reporteră de la tabloidul suedez Aftonbladet a reușit să pătrundă fără probleme în reședința prim-ministrului Ulf Kristersson și soției sale, Birgitta Ed, scrie publicația germană Süddeutsche Zeitung.

La șase zile după trimiterea unui e-mail sub pseudonim și o poză modificată cu AI, jurnalista Lisa Röstlund de la Aftonbladet a trecut cu un salut prietenos pe lângă agenții de securitate ai lui Ulf Kristersson și avut acces inclusiv la dormitorul prim-ministrului Suediei.

„Aș fi putut să pun microfoane peste tot sau să fac orice altceva”, spune ea într-un interviu pentru Süddeutsche Zeitung. „Am venit cu un rucsac. Și de atunci mă întreb: dacă eu, o persoană fără experiență, am intrat acolo atât de ușor, cine mai a fost pe acolo?”.

Reportera a reușit să intre într-una dintre proprietățile deținute de Kristersson și soția sa din localitatea Flen, înscriindu-se prin e-mail ca voluntar pentru o zi de muncă la conacul Fållökna – care, potrivit Aftonbladet, a fost achiziționat în 2023 de Birgitta Ed și antreprenorul Göran Thorstenson și este închiriat unei fundații la înființarea căreia a contribuit Ed.

Potrivit ziarului, premierul suedez și soția sa dețin în coproprietate una dintre aripile conacului.

Premierul Suedei, Ulf Kristersson, și soția sa, Birgitta Ed. Sursă foto: Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Röstlund a declarat că investigația sub acoperire de la conac a început, după ce a încercat fără succes să obțină mai multe răspunsuri privind fundația Fållökna, o fundație creștină al cărei scop, conform statutului, este „promovarea sănătății existențiale a oamenilor pe baza valorilor creștine”. Bazele fundației au fost puse de Birgittei Ed, care lucrează și ca preot în Biserica Suediei.

Röstlund trimisese de mai multe ori întrebări către biroul lui Kristersson și către fundație, dar nimeni nu a fost dispus să acorde un interviu.

Cum a ajuns la conac

Primăvara, fundația apelează la voluntari, care sunt invitați la conac să ajute la întreținerea proprietății prin anunțuri publice. Kristersson și soția sa locuiesc într-o clădire impunătoare anexată conacului.

Deși credea că va fi recunoscută, jurnalista a mers acolo, fără să fie deghizată, purtând o șapcă și ochelari și pantaloni de lucru, așa cum se vede într-o fotografie pe care chiar Birgitta Ed a publicat-o pe Facebook, potrivit Aftonbladet.

Odată ajunsă la conac, agenții de securitate ai Säpo nu i-au cerut reporterei să-și prezinte actele de identitate și nici nu i-au percheziționat rucsacul sau buzunarele.

Ulterior, voluntarii au fost invitați la cantină și li s-au oferit diverse sarcini, una dintre acestea fiind coordonată chiar de prim-ministrul Ulf Kristersson.

După aceea, timp de aproape patru ore, a fost liberă să se miște pe proprietate și în casa în care locuiește soția prim-ministrului.

„În aceste ore, am fost aproape de soția prim-ministrului și am vorbit cu prietenii și rudele acestora. (…) Am primit informații pe care nu le putem publica din motive de securitate a prim-ministrului și a familiei sale”, a spus jurnalista.

În timpul vizitei sub acoperire, reportera a aflat despre rutina cuplului, iar Ed i-a explicat modul de gândire al Serviciului de Securitate.

Potrivit Aftonbladet, Ed i-a arătat reporterei și dormitorul cuplului, lăsând-o singură la etaj cu invitația de a „urca să arunce o privire”.

Ce spune premierul suedez

În ciuda dezvăluirilor, prim-ministrul a declarat că este mulțumit de activitatea Säpo, agenția guvernamentală responsabilă cu securitatea națională a Suediei.

„Am mare încredere în măsurile de securitate”, a declarat Ulf Kristersson pentru SVT Nyheter.

Un expert suedez în securitate, Johan Wiktorin, consultat de Aftonbladet, a putut recunoaște în 15 minute că fotografia presupusei „voluntare” a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale, adresa de e-mail de la care a fost trimis chestionarul a fost creată recent, iar profilul LinkedIn indică faptul că „candidata” lucrează pentru o companie care nu există.

Karin Lutz, purtătoare de cuvânt a Serviciului Suedez de Securitate, a declarat, ca răspuns la solicitarea jurnalistei, că aceștia nu dezvăluie măsuri specifice luate în cazul persoanelor pe care le protejează, „deoarece acest lucru ar putea crea vulnerabilități în sistemul de protecție și ar putea expune metodele noastre”.

Dezvăluirile au stârnit critici din partea experților. Jörgen Holmlund, specialist în securitate cu o vastă experiență, a declarat presei suedeze că asigurarea siguranței persoanelor protejate rămâne responsabilitatea Säpo, indiferent de opiniile personale ale celor aflați sub protecția agenției.