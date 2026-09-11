BioCorner și viitorul consumului responsabil: Gabriela Mătăchescu despre produse bio, impact și comunitate

Piața produselor bio din România s-a maturizat considerabil în ultimii ani. Consumatorii sunt acum mai informați și mai atenți la ce consumă, la ce cumpără, la ce prezintă eticheta produselor, la proveniență și certificare.

Despre cum s-a schimbat această nișă, despre comportamentul de cumpărare aflăm de la

Gabriela Mătăchescu, owner BioCorner, magazin cu alimente bio online și fizic (cu două locații fizice în București). De ce afirmă cu tărie că sănătatea începe în farfurie, aflăm în rândurile ce urmează.

Pentru cititorii care nu cunosc magazinul Biocorner, cum l-ați prezenta pe scurt și cum a început activitatea aceasta?

„În primul rând, aș vrea să spun ce înseamnă pentru mine BioCorner: de la un vis devenit realitate, acum, BioCorner înseamnă un alt „ACASĂ”.

Este un loc în care am pus multă pasiune și care a crescut odată cu mine. Când am început, nu știam exact cum trebuie să funcționeze un magazin și nu aveam experiență în domeniu, dar știam foarte clar un lucru: să fie altfel – altfel decât ceea ce întâlnisem până atunci, nu doar prin produsele pe care urma să le oferim, ci și prin felul în care ne purtăm cu oamenii.

Îmi doream acel «altfel» de care mi-ar fi plăcut și mie să beneficiez în calitate de client: atenție, respect, implicare și sentimentul că omul din fața ta contează.

Acum 18 ani, piața bio din România era aproape inexistentă, iar oferta de produse certificate ecologic era foarte limitată. Mai mult intuitiv la vremea aceea, am înțeles însă ceva în care cred și astăzi: sănătatea este cea care îți oferă timpul de care ai nevoie pentru a-ți îndeplini visele. De aici a pornit, de fapt, totul. BioCorner a fost gândit ca un loc în care oamenii să poată găsi alimente bio autentice, certificate și atent selecționate, într-o varietate care să poată acoperi cât mai mult din nevoile alimentare zilnice ale unei familii.

De aceea, încă de la început, am pus accent pe diversitate și, mai ales, pe alimentele proaspete bio – legume, fructe, lactate, carne și pește – încercând să construim o gamă care să acopere cât mai mult din nevoile zilnice ale unei familii.

În timp, BioCorner a crescut odată cu interesul românilor pentru o alimentație mai atent aleasă. Astăzi, avem două magazine fizice în București și magazinul online, prin care ajungem la clienți din întreaga țară. Dar, dincolo de toate lucrurile care s-au schimbat și au crescut în acești ani, cred că BioCorner a rămas foarte aproape de visul de la care a pornit: un loc în care oamenii găsesc alimente curate, certificate și atent alese, dar și acel «altfel» pe care mi l-am dorit încă din prima zi.”

Care sunt unele dintre cele mai frecvente nevoi sau întrebări ale clienților atunci când aleg produse bio?

„Oamenii ajung la produsele bio din motive foarte diferite. Unii devin mai atenți la ceea ce mănâncă, alții au copii și își doresc să le ofere alimente cât mai curate, iar alții își schimbă pur și simplu prioritățile și devin mai atenți la ingrediente și proveniență. Pentru mulți, însă, bio a devenit pur și simplu parte din stilul lor de viață.

Una dintre întrebările pe care le întâlnim frecvent este, bineînțeles „este cu adevărat bio?” și mi se pare o întrebare absolut firească. Există încă o confuzie între bio, natural, tradițional, local sau „de la țară”. Pentru noi lucrurile sunt foarte clare: un produs bio trebuie să fie certificat ecologic, iar certificarea și trasabilitatea sunt esențiale.

Clienții vor să știe tot mai mult: de unde provine produsul, ce ingrediente conține, cum a fost produs, dacă are zahăr adăugat, gluten sau lactoză, iar în cazul alimentelor proaspete, sunt foarte atenți la țara de origine și prospețime.”

După ce criterii selectați produsele și ce diferențiază oferta magazinului BioCorner?

„Primul criteriu este, evident, certificarea bio, dar pentru noi aceasta este doar punctul de plecare. Ne uităm atent la ingrediente, la calitate, la producător, la gust și, foarte important, dacă produsul aduce cu adevărat ceva valoros în oferta noastră. De multe ori testăm produsele înainte de a le introduce în gamă și ne punem o întrebare foarte simplă: le-am pune pe masa noastră?

O parte dintre produsele pe care le-am descoperit au venit chiar din recomandările clienților noștri. Avem clienți foarte informați, care călătoresc, descoperă produse BIO deosebite și ne spun: „Pe acesta trebuie să-l aduceți și voi!” Unele dintre aceste recomandări s-au transformat în produse foarte apreciate la BioCorner.

Cred că ceea ce ne diferențiază este mai ales diversitatea, cu un accent puternic pe gama de produse proaspete bio – legume, fructe, lactate, carne, pește – și preocuparea de a găsi permanent produse bune pentru nevoile reale ale clienților noștri. Până la urmă, nu căutăm doar produse pe care să le vindem, ci produse în care să credem.”

Ce sfat le-ați oferi celor care vor să introducă mai multe produse bio în alimentația familiei, inclusiv persoanelor cu intoleranțe alimentare?

„Cred că primul meu sfat ar fi să nu transforme acest aspect într-o sursă de stres. Trecerea către o alimentație mai atent aleasă, în care dorim să introducem mai multe produse bio, nu trebuie făcută peste noapte. Se poate începe treptat, cu alimentele esențiale, pe care familia le consumă mai des – fructe și legume, ouă, lactate, carne sau produsele pe care le punem zilnic pe masă.

Aș recomanda, de asemenea, să citească etichetele și să aleagă informat. Bio nu înseamnă automat fără alergeni, fără zahăr, iar în cazul persoanelor cu intoleranțe alimentare este cu atât mai important să verifice cu atenție ingredientele și alergenii.

Fiecare alegere contează. Cu timpul, ceea ce la început pare o schimbare devine un obicei firesc pentru întreaga familie. Până la urmă, nu trebuie să mâncăm perfect, ci să învățăm să alegem din ce în ce mai bine ceea ce punem în farfurie.”

Cum a evoluat interesul pentru produsele bio în ultimii ani și ce categorii observați că sunt tot mai căutate?

„Interesul pentru produsele bio a crescut foarte mult și, mai ales, s-a maturizat.

Dacă în urmă cu mulți ani oamenii veneau mai degrabă din curiozitate și cumpărau câteva produse bio, astăzi avem tot mai mulți clienți pentru care acestea fac parte firesc din cumpărăturile zilnice.

Ceea ce mi se pare însă mai interesant este că s-a schimbat modul în care oamenii aleg. Nu mai este suficient ca pe ambalaj să scrie BIO. Clienții citesc ingredientele, compară produsele, întreabă despre origine, caută variante fără alergeni atunci când au nevoie și sunt mult mai atenți la calitate și gust.

Din experiența noastră, produsele proaspete bio – legume și fructe, ouă, lactate, carne și mezeluri – rămân printre cele mai căutate. Vedem însă un interes tot mai mare și pentru produsele cu liste de ingrediente simple, pentru alternative vegetale, produse fără gluten sau fără lactoză și, în general, pentru alimente care răspund unor nevoi alimentare tot mai diverse.

Pentru noi, faptul că oamenii pun tot mai multe întrebări este un lucru foarte bun. Înseamnă că aleg din ce în ce mai informați, că vor să înțeleagă ce pun în coș pe masa familiei lor.”

Notă de final

După 18 ani de activitate, povestea BioCorner este strâns legată de schimbările prin care au trecut consumatorii de-a lungul timpului. Experiența Gabrielei Mătăchescu arată că dezvoltarea unui astfel de concept, alegeri informate și adaptate, înseamnă nu doar diversificarea ofertei, ci construirea unei relații de încredere cu consumatorii ce aleg produsele. Pentru ca sunt „clienți mult mai informați, care citesc etichetele, pun întrebări și vor să înțeleagă ce cumpără”.

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Articol susținut de BioCorner