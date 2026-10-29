Black Friday începe pe 30 octombrie pe Flip.ro. Cum te pregătești ca să prinzi mai ușor ofertele?

Black Friday este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului pentru cei care vor să-și schimbe telefonul sau să cumpere un device la un preț mai bun. Anul acesta, Flip.ro, marketplace-ul dedicat produselor electronice refurbished, dă startul campaniei de Black Friday pe 30 octombrie, cu reduceri de până la 1.000 de lei la device-uri verificate.

Campania vine cu ideea de reduceri mari la prețuri deja mici, pentru că produsele refurbished disponibile pe Flip.ro au, în general, prețuri cu până la 40% mai mici față de dispozitivele noi. De Black Friday, clienții vor putea accesa oferte suplimentare la telefoane și alte device-uri atent verificate.

Ce poți face înainte de startul campaniei

Pentru cei care vor să fie pregătiți din timp, Flip.ro deschide perioada de abonare înainte de startul campaniei. Utilizatorii care se abonează pot debloca accesul la ofertele de Black Friday și au, în plus, șansa de a câștiga un iPhone 17.

Ca procesul de cumpărare să fie mai rapid atunci când începe campania, utilizatorii pot face câțiva pași simpli înainte de 30 octombrie:

să își creeze cont pe Flip.ro;

să adauge în coș device-ul pe care vor să îl cumpere;

să își completeze adresa de livrare în cont.

Astfel, în momentul în care ofertele devin disponibile, comanda poate fi finalizată mai ușor și mai rapid.

De ce să iei în calcul un device refurbished

Un device refurbished poate fi o alternativă bună pentru cei care vor tehnologie performantă, dar nu vor să plătească prețul unui produs nou. Pe Flip.ro, produsele sunt verificate înainte de a fi puse la vânzare, iar clienții pot vedea exact ce cumpără.

Platforma are peste 200 de specialiști în service, iar fiecare dispozitiv trece prin până la 67 de verificări de calitate hardware și software. În plus, toate fotografiile de pe site sunt reale, realizate în studioul propriu Flip.ro, astfel încât utilizatorii să poată evalua produsul înainte de achiziție.

Ce beneficii ai când cumperi de pe Flip.ro

Beneficiile de a cumpăra de pe Flip.ro sunt comparabile cu cele ale achiziției unui dispozitiv nou. Produsele vin cu 2 ani garanție, 30 de zile drept de retur gratuit, posibilitatea de plată în rate, inclusiv cu 0% dobândă, în funcție de valoarea dispozitivului ales, și livrare rapidă, în 1-2 zile lucrătoare. În plus, Flip.ro le oferă utilizatorilor și posibilitatea de a-și vinde dispozitivul simplu și rapid. Astfel, un device care nu mai este folosit poate fi reintrodus în circuit, contribuind la prelungirea duratei de viață a produselor electronice.

Reduceri suplimentare la prețuri deja avantajoase

Black Friday pe Flip.ro începe pe 30 octombrie, cu reduceri de până la 1.000 de lei la device-uri refurbished. Pentru cei care vor să facă upgrade, perioada de precampanie este momentul potrivit pentru a-și pregăti contul, a urmări produsele dorite și a se abona pentru acces la oferte. Mai multe detalii despre campania de Black Friday vor fi disponibile pe Flip.ro.

Articol susținut de Flip