Black Friday pe Flip.ro a început în forță. Ce telefoane au atras atenția și ce oferte continuă până pe 28 noiembrie

Black Friday a început cu mult interes pe Flip.ro, iar primele rezultate arată că telefoanele recondiționate sunt tot mai atrăgătoare pentru cei care vor să facă upgrade fără să plătească prețul unui dispozitiv nou. În primele trei zile de campanie, comenzile au depășit 24 de milioane de lei, cu 70% mai mult față de anul trecut. Iar vestea bună pentru cei care încă își caută următorul telefon este că Black Friday continuă până pe 28 noiembrie.

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Black Friday pe Flip.ro: un început peste așteptări

Peste 30.000 de persoane s-au înscris pentru acces rapid la oferte înainte de lansarea campaniei, iar entuziasmul s-a văzut încă din primele minute. La ora 7:00, când a început Black Friday, au fost plasate 840 de comenzi într-o singură oră. Cele mai aglomerate minute au fost 7:05 și 7:06, fiecare cu câte 46 de comenzi.

În doar trei zile, peste 7.400 de clienți au ales să cumpere dispozitive recondiționate de pe Flip.ro, confirmând interesul pentru tehnologie performantă la prețuri mai accesibile.

Ce telefoane au atras cel mai mult interes?

Interesul din primele zile de Black Friday arată că românii nu caută neapărat cel mai ieftin telefon, ci un echilibru între performanță, dotări și preț. Modelele care s-au remarcat în primele zile ale campaniei acoperă atât segmentul premium, cât și generațiile anterioare, care rămân opțiuni relevante pentru utilizarea de zi cu zi. De exemplu, cei care pun accent pe fotografie, performanță și funcții avansate se pot orienta către iPhone 17 Pro sau Samsung Galaxy S24 Ultra, în timp ce iPhone 15 și iPhone 13 pot fi alternative mai accesibile pentru cei care vor un telefon fiabil, fără să investească în cele mai recente tehnologii. Printre ofertele anunțate la începutul campaniei se numără:

Samsung Galaxy S24 Ultra, 256 GB, aspect Foarte Bun, la 2.699,99 lei

iPhone 17 Pro, 256 GB, aspect Foarte Bun, la 4.899,99 lei

iPhone 15, 128 GB, aspect Foarte Bun, la 2.149,99 lei

iPhone 13, 128 GB, aspect Foarte Bun, la 1.299 lei

iPhone 16 Pro, 128 GB, aspect Foarte Bun, la 3.669,99 lei

Prețurile și disponibilitatea produselor pot varia pe parcursul campaniei, așa că ofertele actualizate merită urmărite direct pe Flip.ro.

Preț mai mic, dar fără să renunți la beneficii

Pe Flip.ro, dispozitivele recondiționate pot avea prețuri cu până la 40% mai mici față de cele noi. În plus, Black Friday aduce reduceri suplimentare de până la 1.000 de lei.

Fiecare dispozitiv trece prin până la 67 de verificări hardware și software, cu sprijinul unei echipe de peste 200 de specialiști. Clienții beneficiază de 2 ani garanție, 30 de zile retur gratuit și posibilitatea de plată în până la 24 de rate fără dobândă, conform condițiilor campaniei.

Black Friday continuă până pe 28 noiembrie

Dacă nu ai apucat să faci upgrade în primele zile, campania este încă în desfășurare. Pe lângă telefoane, pe Flip.ro pot fi descoperite și oferte la MacBook-uri, iPad-uri și smartwatch-uri Apple.

Black Friday pe Flip.ro continuă până pe 28 noiembrie, așa că mai ai timp să găsești un device CA NOU, la un preț mai bun.

Descoperă ofertele disponibile pe Flip.ro.

Articol susținut de Flip