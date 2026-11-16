„Black Friday” și pentru artă! Un Adrian Ghenie, de la 8.000 de Euro!

Expresia care a ajuns să dea numele ofertelor de la începutul sezonului de cumpărături pentru Crăciun poate fi de acum folosită și într-o galerie de artă. Casa A10 by Artmark anunță prima licitație „Black Friday”! Înainte de a da numele unei perioade de reduceri, „Black Friday” a desemnat o zi de pierderi – la 24 septembrie 1869, piața aurului din Statele Unite s-a prăbușit.

Aproape un secol mai târziu, polițiștii din Philadelphia foloseau expresia pentru ambuteiajele din vinerea de după Ziua Recunoștinței (Thanksgiving, n.r.). În anii ’80, comercianții americani au popularizat o altă interpretare, inspirată din contabilitate: notau încasările pe profit „in the black”, adică folosind cerneală neagră. Conceptul „Black Friday” așa cum este cunoscut astăzi și cu referire la oferte tentante de preț datează abia de la sfârșitul deceniului. Artmark anunță, pentru 24 noiembrie 2026, prima licitație de artă „Black Friday”, ce face posibile prețuri de pornire cu totul deosebite, precum un Adrian Ghenie de la numai 8.000 de Euro – opere ale artistului sunt adjudecate la nivel internațional și cu peste 10 milioane de dolari americani! Licitația „Black Friday: Lichidarea stocului Magazinului Dependent de Artă” are loc marțea viitoare, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, și cuprinde și alți mari artiști – precum Ștefan Luchian – de la numai 12.000 de Euro, Camil Ressu – și de la 7.000 de Euro, Iosif Iser – de la 6.000 de Euro ori Felix Aftene, de la 4.000 de Euro, dar și o selecție de bijuterii cu prețuri de pornire foarte reduse față de cele de listă, și de cinci ori mai mici, toate din cele mai râvnite metale și pietre prețioase.

Surprizele pentru colecționari continuă a doua zi, tot online, cu Licitația „Aici se vinde loz în plic”, ce cuprinde, așa cum se enunță și în titlu, „Reclame și Plăcuțe Emailate”. Este vorba despre mesaje publicitare ori de informare din alte vremuri, folosite până la Revoluție: de la vechi plăcuțe stradale cu numele Ștefan cel Mare, Ion Creangă și Theodor Aman până la fel și fel de îndemnuri. „Fii atent la munca ta. Acasă te așteaptă familia”, „Este necesar să fii atent și la munca tovarășului tău” și „Păstrați ordinea și curățenia la locul de muncă” sunt doar câteva astfel de exemple.

Toate acestea sunt expuse, cu intrare liberă, la Galeriile Artmark, iar ofertele de licitație pot fi deja depuse. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici.

Articol susţinut de A10 by Artmark