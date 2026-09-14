Blocul de stânga suedez conduce la limită, scorul fiind foarte strâns

Cu peste 90% din buletinele de vot procesate luni dimineață, blocul de stânga era în avantaj cu aproximativ 20.000 de voturi, scrie BBC.

Proiecțiile publicate de autoritatea electorală suedeză au arătat că Magdalena Andersson, din partea social-democraților, va termina probabil cu o majoritate de trei locuri în fața coaliției rivale formate din patru partide, condusă de actualul prim-ministru conservator Ulf Kristersson.

Kristersson a fost susținut la guvernare de partidul de extremă dreapta Democrații Suedezi (SD), care au rădăcini neonaziste. El a promis posturi în cabinet pentru SD dacă rămâne la conducere.

Luni dimineață la primele ore, Kristersson a declarat că deocamdată este neclar cine va forma următorul guvern.

„Alegătorii și-au spus cuvântul, dar încă nu avem un rezultat final. Care guvern va conduce Suedia în următorii ani este încă o întrebare deschisă”, le-a spus el susținătorilor.

Nicio instituție media importantă nu a anunțat încă un câștigător.

Suedia folosește un sistem de vot prin distribuție a mandatelor, o metodă de reprezentare proporțională pentru a alege „mandatele” sau „locurile” în Riksdag – parlamentul suedez. Un partid are nevoie de cel puțin 4% din voturi pentru a intra în parlament.

Suedia are două blocuri politice majore, formate din patru partide de dreapta și patru de stânga – ceea ce înseamnă că guvernele de coaliție și cele minoritare sunt relativ comune.

Duminică seară, Andersson – liderul principalului partid de opoziție din țară – a îndemnat susținătorii să aștepte rezultatul final, dar a adăugat că, dacă rezultatele actuale se mențin, „Suedia va avea un nou guvern”.

Securitatea națională, criminalitatea bandelor și cheltuielile cu asistența socială au dominat campania electorală.