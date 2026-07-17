Bloggerul rus care a devenit viral cu manifestul „Cinci motive pentru care nu-l mai susțin pe Putin” a fost ridicat de poliție

Bloggerul rus Ilya Remeslo, cel care l-a criticat pe președintele Vladimir Putin pentru războiul din Ucraina, a fost reținut sub suspiciunea de a fi răspândit informații false despre forțele armate, a informat vineri agenția de știri de stat TASS, potrivit Reuters.

Remeslo, care în trecut era o figură pro-Kremlin, a publicat în martie pe rețelele sociale un manifest care a devenit viral, intitulat „Cinci motive pentru care am încetat să-l mai susțin pe Vladimir Putin”.

Surse din cadrul forțelor de ordine au spus pentru Reuters că Remeslo riscă până la 10 ani de închisoare.

Remeslo, un avocat din Sankt Petersburg care a devenit cunoscut ca un critic public al fostului opozant Alexei Navalnîi, mort în închisoare, s-a întors brusc împotriva lui Putin în primăvarea acestui 2026.

Manifestul lui Remeslo a criticat războiul din Ucraina și restricțiile asupra libertății de exprimare și a cerut ca Putin să demisioneze din funcția de lider al Rusiei și să fie judecat.

La câteva zile după publicarea manifestului, Remeslo a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg.

Circumstanțele internării sale rămân neclare și nu s-a stabilit dacă a fost internat voluntar sau involuntar. Remeslo a fost eliberat aproximativ o lună mai târziu.

Informațiile privind reținerea bloggerului vin după ce poliţia rusă l-a arestat luni pe opozantul Boris Nadejdin, fost candidat la alegerile prezidenţiale din 2024 și care strânge semnături pentru alegerile parlamentare din 20 septembrie anul acesta.

În aprilie, Nadejdin a declarat într-un interviu acordat agenţiei EFE că sistemul autoritar al preşedintelui rus Vladimir Putin se deteriorează şi devine din ce în ce mai predispus la greşeli.