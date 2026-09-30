Boeing a primit contractul pentru avionul viitorului al Marinei SUA: F/A-XX va oferi un avantaj decisiv

Departamentul american al Apărării a anunțat că a selectat Boeing pentru fabricarea avionului de luptă de nouă generație al Marinei SUA, un contract evaluat la peste 20 de miliarde de dolari, transmite France Presse.

Potrivit unui comunicat al Pentagonului, avionul de luptă denumit în acest stadiu F/A-XX are rolul de a înlocui în cursul anilor 2030 modelele F/A-18E Super Hornet și EA-18G Growler – avioane militare fabricate de Boeing – și de a opera alături de F-35C.

„F/A-XX reprezintă un pilon esențial al angajamentului nostru de a menține pacea prin forță”, a declarat Michael P. Duffey, secretar adjunct al Apărării responsabil cu achizițiile și aprovizionarea, citat în comunicat.

Un avion stealth care va „domina” spațiul aerian

El a afirmat că acest avion stealth va „domina spațiile aeriene disputate, va extinde razele de acțiune operaționale și va oferi forțelor de luptă un avantaj decisiv”.

Potrivit acestuia, este vorba de „o investiție indispensabilă pentru securitatea națională a Statelor Unite”.

Acest viitor avion de luptă va putea ateriza pe portavioanele americane și va putea opera alături de alte avioane cu echipaj, precum și de drone militare, potrivit comunicatului Pentagonului.

Boeing a precizat într-un comunicat separat că, în temeiul acestui contract, va proiecta și fabrica acest avion de luptă.

„Este o onoare să fi fost selectați pentru a produce prima platformă de generația a șasea a Marinei”, a subliniat Steve Parker, președintele diviziei Apărare, Spațiu și Securitate a Boeing (BDS).

Producătorul de avioane precizează că acest avion de luptă „va revoluționa progresele în arhitectura sistemelor de misiune în mediu deschis, a sistemelor avansate de misiune și a capacităților operaționale”.

Boeing primise deja contractul pentru F-47

Compania fusese deja selectată în martie 2025 pentru avionul de nouă generație al Forțelor Aeriene ale SUA (US Air Force): F-47.

A fost numit astfel în onoarea lui Donald Trump, care este în prezent al 47-lea președinte al Statelor Unite și care anunțase acest contract din Biroul Oval al Casei Albe.

„Generalii au ales acest nume, iar F-47 este un număr frumos”, subliniase Donald Trump la acea vreme.

El a adăugat că „nimic pe lume nu se poate compara” cu această nouă generație de avioane, care urmează să înlocuiască generația anterioară de F-22, aflată în serviciu de aproximativ douăzeci de ani.

Dezamăgire pentru perdantul Northrop Grumman

Boeing se afla în competiție cu grupul american Lockheed Martin pentru contractul cu Forțele Aeriene și cu grupul american de apărare Northrop Grumman pentru acest contract cu Marina SUA.

Acesta din urmă a afirmat marți, într-o scurtă declarație transmisă AFP, că a „propus un avion de luptă de generația a șasea, cu o capacitate ridicată de protecție și cu o platformă digitală avansată”.

„Așteptăm cu nerăbdare să primim informații suplimentare cu privire la selecția lor”, a adăugat compania.

În tranzacțiile electronice de după închiderea Bursei din New York, acțiunile Boeing au înregistrat o creștere de 2,21%, iar cele ale Northrop Grumman au scăzut cu 3,69%.

„Realizarea în paralel a două avioane de luptă avansate a fost întotdeauna obiectivul nostru și am investit în consecință. Suntem pregătiți și capabili să construim simultan mai multe avioane de luptă din cadrul mai multor programe”, a spus Parker.

Boeing avea nevoie de o veste bună

Boeing construiește în prezent o unitate de producție securizată, considerată cea mai mare din Statele Unite, la St. Louis, în Missouri.

Acest contract reprezintă o veste bună pentru producătorul de avioane, care a traversat ani dificili din cauza problemelor legate de calitate și conformitate la avioanele sale comerciale.

De asemenea, compania a înregistrat pierderi semnificative în activitățile sale din domeniul apărării, în special din cauza contractelor cu preț fix.

De la preluarea conducerii grupului în vara anului 2024, directorul general Kelly Ortberg se străduiește să redreseze situația, dar continuă să apară obstacole.

O problemă informatică în sistemul de navigație al modelului 737 MAX, cel mai bine vândut avion al său, a fost dezvăluită în acest weekend și a determinat autoritatea de reglementare a aviației americane să suspende procesul de certificare al mult-așteptatului 737 MAX 10. Acesta era așteptat „foarte curând”, după ani de întârziere.