Bogdan Andone a răbufnit după meciul cu Corvinul: „Nedrept! Nu ne-au pus niciun fel de probleme”

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a declarat că rezultatul partidei pierdute cu 0-2 pe terenul formației Corvinul Hunedoara, în etapa a 14-a din SuperLiga, este unul nedrept.

Tehnicianul s-a arătat dezamăgit de numărul uriaș de ocazii irosite de jucătorii săi. Argeșenii rămân astfel fără victorie în campionat din data de 9 august, când s-au impus cu 1-0 în meciul cu Universitatea Craiova, în etapa a patra.

„Nedrept! Am fost echipa care a creat ocazii mult mai mari. Am avut ocazia monumentală a lui Micovschi, practic cu poarta goală. Am avut multe şuturi, iar Corvinul nu ne-a pus probleme nici măcar la golul marcat. A fost un corner, o minge respinsă prost, ajunsă la marginea careului, şi o execuţie frumoasă.

Mai apoi, am primit acel gol în ultima fază. Cred că timp de 80 de minute nu am avut nicio problemă, din niciun punct de vedere. Cei de la Corvinul sunt o echipă bună fizic, bătăioasă, dar nu ne-au pus niciun fel de probleme.

A fost o risipă mare de efort, un meci de luptă, în care am încercat să ne adaptăm la teren. A fost o atitudine bună din partea ambelor echipe. Corvinul a marcat la prima ocazie, asta este

Urmează meciuri dificile. Nu există adversar uşor. Este incredibil să ne creăm ocazii împotriva Corvinului şi să nu marcăm. Reuşim o performanţă: pierdem la limită după ce ratăm mult. Cam aşa se întâmplă etapă de etapă”, a declarat Andone, potrivit primasport.ro.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ocupă locul 13, cu 12 puncte, în timp ce Corvinul se află pe 8, cu 19 puncte.