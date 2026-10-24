Bogdan Andone, reacție dură după FC Argeș – UTA 0-1: „Cea mai slabă repriză din mandatul meu”

Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeș, s-a declarat profund dezamăgit de evoluția elevilor săi în meciul pierdut cu UTA Arad, scor 0-1, în etapa a 13-a din SuperLiga.

Confruntarea de la Mioveni a fost decisă de golul marcat de Marius Coman în minutul 17. Pe finalul jocului, formația piteșteană a rămas în inferioritate numerică, după ce Sota Mino a încasat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

„Un meci slab, foarte slab. Prima repriză a fost foarte, foarte slabă din partea noastră, e greu de înțeles. Acum 4, 5 zile am făcut un meci foarte bun pe Cluj Arena și astăzi să ne prezentăm așa…

Le-am atras atenția înainte să ieșim să fim agresivi, știam că UTA e o echipă puternică. Am pierdut toate duelurile la începutul jocului, apoi am făcut 3 schimbări la pauză și am jucat puțin mai bine.

Astăzi am arătat rău, foarte rău, cred că prima repriză este cea mai slabă repriză făcută de noi în mandatul meu de peste doi ani”, a declarat Bogdan Andone, potrivit DigiSport.ro.

Întrebat despre nemulțumirea manifestată de fani la finalul meciului, antrenorul a admis că reacția publicului a fost pe deplin îndreptățită: „Bineînțeles că suporterii își doresc mai mult. Și noi ne dorim, dar nu e simplu. Fanii au avut astăzi dreptate”.

În urma acestui rezultat, FC Argeș se află pe locul 13 în clasament, cu 12 puncte, în timp ce UTA Arad ocupă locul 6, cu 18 puncte.