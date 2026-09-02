Bogdan Țîru a plecat de la Farul și a semnat cu o echipă din Spania

Fundașul central Bogdan Țîru a semnat cu echipa Cultural Leonesa din liga a treia spaniolă, după despărțirea de Farul Constanța.

Crescut la Academia Hagi, Țiru și-a reziliat contractul cu Farul, echipă la care revenise în septembrie 2024, însă pentru care nu a mai jucat în acest sezon. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului.

„Fundașul central Bogdan Țîru nu mai este jucătorul formației noastre. În vârstă de 32 de ani, Bogdan Țîru a evoluat pentru clubul nostru, în diverse perioade, în toate competițiile, în 229 de partide, în care a marcat 11 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Este fost internațional U17, U18, U19 și U21 al României, dar are, de asemenea, și 2 selecții la prima reprezentativă a României. Mulțumim, Bogdan, pentru toate momentele frumoase în tricoul echipei noastre și mult succes mai departe!”, a transmis clubul constănțean.

Țiru este al treilea jucător de care se desparte Farul în ultima perioadă, după Iustin Doicaru (vândut la Rizespor) și Ionuț Cojocaru (împrumutat la Sliema Wanderers).

Bogdan Țîru va juca pentru Cultural Leonesa

Fundașul central a semnat un contract valabil pentru un an cu echipa care a retrogradat la finalul sezonului precedent în liga a treia din Spania. Există și opțiunea de prelungire pentru încă o stagiune.

„Cultural Leonesa a ajuns la un acord pentru încorporarea lui Bogdan Țîru. Clubul îi urează bun venit lui Bogdan Țîru și mult succes în acest nou capitol din Leon”, se arată în comunicatul clubului spaniol.

De-a lungul carierei, Țiru a trecut pe la FC Viitorul, FC Voluntari, Jagiellonia, CFR Cluj și Warta Poznan.