Bolojan: „Am răbdat toate mizeriile”. De ce nu va accepta să susțină un guvern din care să facă parte PSD și ce soluție propune

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, la B1 TV, că soluția la criza politică ar putea fi reprezentată de un guvern „de tranziție, tehnocrat”, care ar putea fi instalat în luna septembrie a acestui an.

Ilie Bolojan a exclus posibilitatea ca PNL să voteze pentru instalarea unui guvern din care să facă parte miniștri social-democrați.

„În această perioadă cei care nu și-au respectat programul de guvernare au fost cei de la PSD și dacă cineva a răbdat toate criticile, toate mizeriile, eu am fost unul dintre ei. A vota un guvern în care este acest partid ar trebui să anulăm toate constatările făcute în această perioadă pentru că nu mai poți spera că se va schimba ceva”, a declarat președintele PNL.

În schimb, el a propus „un guvern de tranziție, tehnocrat, care să asigure măsurile pe care România trebuie să le pună în practică în perioada următoare”. Bolojan crede că noul guvern ar putea fi instalat în luna septembrie, după începerea sesiunii ordinare a Parlamentului.

Ce are de făcut viitorul guvern

Liberalul susține că acest guvern va trebui să continue cu rapiditate măsurile de reechilibrare bugetară a României.

„Avem o fereastră de 6 luni – un an în care Guvernul mai poate lua măsuri de consolidare fiscală. Bugetul de investiții va fi mai redus pentru că nu vom mai avea banii din PNRR și inevitabil va fi o scădere la anul. Anul ăsta a fost 8% din PIB. Orice guvern va veni îi va fi greu să mai țină salariile în sectorul public plafonate pentru că deja e al doilea an și va trebui, într-o formă sau alta, crescute”, a avertizat Ilie Bolojan adăugând că adoptarea Legii salarizării va face acest lucru și va aduce, totodată, și bani din PNRR.

De asemenea, el a spus că viitorul cabinet va trebui să reducă în continuare deficitul bugetar care, în 2027, este necesare să fie limitat la 5%.

În privința reducerii cheltuieililor statului, Bolojan a spus că nu a putut să ia toate măsurile pe care le-a preconizat din cauza opoziției PSD și a miniștrilor social-democrați.

„Când treptat am venit să reducem cheltuielile statului pucntual, ceea ce s-a întâmplat parțial, au tras frâna de mână. Când am vrut să facem comasări, nu am avut sprijin în zona asta. Au fost aceste discuții și nu am avut susținere”, a spus Bolojan.

Mai mult, el a acuzat foștii miniștri ai PSD de insubordonare față de măsuri luate oficial de către Guvern.

„Avem o ordonanță prin care serviciile deconcentrate din subordinea Ministerului Agriculturii fuzionează. Credeți că s-a făcut asta? Nici azi nu s-a făcut”, a exemplificat Ilie Bolojan.