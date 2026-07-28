Bolojan anunță retragerea hotărârii de guvern privind strategia biodiversității: „Un jalon de 1 miliard de euro. Vedem dacă PSD se ține de cuvânt”

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a decis retragerea hotărârii de guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, pentru care PSD a depus plângere și a cerut anularea acesteia în justiție. Bolojan a precizat că prevederile respectivului HG fac acum obiectul unui proiect de lege care a fost depus azi la Senat: „Am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca lege, vom vedea dacă se va ține de cuvânt”.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat marți că partidul său a depus 12 plângeri pentru 12 hotărâri de guvern adoptate de executivul interimar condus de Ilie Bolojan.

Mai exact, PSD a cerut Curții de Apel București să suspende hotărâri de guvern adoptate săptămâna trecută, care sunt jaloane în PNRR, precum Hotărârea privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026–2030, jalon din PNRR evaluat la 972,4 milioane de euro.

Într-o postare pe Facebook, marți seară, Ilie Bolojan scrie că, atunci când în joc sunt fonduri importante care intră în economia ţării, nu îşi poate asuma riscul unor pierderi mari, iar responsabilitatea guvernării presupune prioritizarea intereselor României, pentru care o penalitate de aproape 1 miliard de euro este de neasumat.

El mai spune că, deşi nu are niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor de guvern, nu îşi poate asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei.

„PSD se joacă cu 1,1 miliarde de euro”

„Pentru mine și pentru Guvern nu există interes politic deasupra intereselor României. Iar când în joc sunt fonduri importante care intră în economia țării noastre, nu ne putem asuma riscul unor pierderi mari. Adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR (Jalonul 31). Neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro. Guvernul României a îndeplinit acest jalon printr-o hotărâre de guvern, în ședința din 23.07.2026, cu avizul Ministerului Justiției, în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare și pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România, de care depind nu numai bani pentru țară, ci și credibilitatea în fața finanțatorilor și partenerilor externi. Ca să hărțuiască un guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv aceasta”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Potrivit premierului interimar, trei dintre hotărârile atacate se referă la obligații asumate în contul fondurilor europene nerambursabile. „PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro”, spune el.

„Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege. Deși nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei. Responsabilitatea guvernării presupune prioritizarea intereselor României, pentru care o penalitate de aproape 1 miliard de euro este de neasumat. Este o responsabilitate pe care PSD pare că nu o poate înțelege. În consecință, am decis să retragem Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Prevederile fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus azi la Senat. Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată”, transmite Bolojan.

În final, el atrage atenția că forma actuală a strategiei privind biodiversitatea „a fost convenită cu Comisia Europeană și eventualele modificări pot fi echivalate cu neîndeplinirea jalonului PNRR, ceea ce va atrage penalități”.

PSD, plângere penală împotriva guvernului Bolojan

Liderul PSD a explicat marți, într-o conferință de presă, câte plângeri au fost depuse împotriva guvernului Bolojan.

„Partidul Social Democrat a depus, ieri, plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

Grindeanu a precizat că parcurgerea procedurii prealabile a fost obligatorie, însă legea permite sesizarea instanţei cu o cerere separată de suspendare fără a aştepta răspunsul Guvernului.

„Acesta este şi motivul pentru care astăzi PSD sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate, iar pentru cea încă nepublicată – de îndată ce va fi publicată. Din cele 12 HG-uri, 11 HG-uri au fost publicate in Monitorul Oficial şi au putut fi contestate la CAB. Aşteptăm şi publicarea HG privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a făcut un apel la premierul Bolojan să retragă Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversităţii şi să îl trimită de urgenţă la Parlament.

„Dacă nu va face acest lucru – premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde 1 miliard de euro din PNRR. Îl asigur pe premierul demis că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect şi îi vom acorda atenţia cuvenită pentru a ne asigura că nu se vor crea blocaje suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport, nu va distruge capacităţile de producţie a energiei hidro şi nici nu va compromite şansa României de a extrage gaze naturale din Marea Neagră”, a menţionat liderul PSD.