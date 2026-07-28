Grindeanu explică plângerile depuse împotriva Guvernului. Ce acuză președintele PSD

După ce PSD a făcut plângere penală împotriva guvernului Bolojan pe motiv că și-a depășit atribuțiile, Sorin Grindeanu a anunțat marți că partidul său a depus 12 plângeri pentru 12 hotărâri de guvern. Grindeanu i-a transmis și un mesaj lui Bolojan.

PSD cere Curții de Apel București să suspende hotărâri de guvern adoptate săptămâna trecută, care sunt jaloane în PNRR, precum Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030, jalon din PNRR evaluat la 972,4 milioane de euro.

Grindeanu a explicat marți, într-o conferință de presă, câte plângeri au fost depuse împotriva guvernului Bolojan.

„Partidul Social Democrat a depus, ieri, plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament, citat de News.ro.

Grindeanu a precizat că parcurgerea procedurii prealabile a fost obligatorie, însă legea permite sesizarea instanţei cu o cerere separată de suspendare fără a aştepta răspunsul Guvernului.

„Acesta este şi motivul pentru care astăzi PSD sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate, iar pentru cea încă nepublicată – de îndată ce va fi publicată. Din cele 12 HG-uri, 11 HG-uri au fost publicate in Monitorul Oficial şi au putut fi contestate la CAB. Aşteptăm şi publicarea HG privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a făcut un apel la premierul Bolojan să retragă Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversităţii şi să îl trimită de urgenţă la Parlament.

„Dacă nu va face acest lucru – premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde 1 miliard de euro din PNRR. Îl asigur pe premierul demis că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect şi îi vom acorda atenţia cuvenită pentru a ne asigura că nu se vor crea blocaje suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport, nu va distruge capacităţile de producţie a energiei hidro şi nici nu va compromite şansa României de a extrage gaze naturale din Marea Neagră”, a menţionat liderul PSD.