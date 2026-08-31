Bolojan, bilanț la finalul PNRR: România a pierdut 770 de milioane de euro pentru legea salarizării. „Guvernul pe care îl reprezint nu are nicio responsabilitate”

Premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat luni, în ziua în care se încheie oficial PNRR, programul de relansare postpandemică a UE, că România rămâne cu investiții importante realizate , însă a pierdut în ultima etapă sute de milioane de euro din cauza jaloanelor neîndeplinite.

„Astăzi este ziua în care acest program important, cel mai mare program de finanțare al UE pentru țările membre, se finalizează pentru România”, a declarat Bolojan, aflat la Târgu-Mureș.

România a avut la dispoziție prin PNRR o componentă de granturi de aproximativ 13,5 miliarde de euro și una de împrumuturi, diminuată treptat, până la aproximativ 7 miliarde de euro, a explicat premierul interimar.

Bolojan a susținut că, în urma PNRR, România rămâne cu investiții importante în infrastructură, sănătate, educație și eficiență energetică.

„În câteva minute se deschide Autostrada Moldovei, pe un tronson de aproape 50 de kilometri, până spre Bacău, iar până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. Apreciez că, în urma lui, în România vor rămâne investiții importante”, a spus el.

România a pierdut 770 de milioane de euro pentru reforma salarizării

„Dacă ar fi să exprim și aspectele care n-au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR care nu a fost îndeplinit”, a spus premierul interimar, referindu-se la legea salarizării unitare.

Actul normativ trebuia adoptat până la 31 august pentru ca România să nu piardă cele 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR.

„Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care îl reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă, am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem, din păcate nu s-a dorit acest lucru”, a continuat Ilie Bolojan.

El a precizat că România mai pierde o sumă de până la 100 de milioane de euro aferentă jalonului privind decarbonizarea.

„Deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune, pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova, pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire, de asemenea pentru că în Valea Jiului n-am înlocuit niciun grup energetic, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și Craiova până cel târziu în 2028”, a explicat Bolojan.

„Acestea sunt un minus. Vedeam ce s-a întâmplat în derulare, am avut întârzieri, pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut. În acest an, una din prioritățile Guvernului a fost să facem tot ce ține de noi pentru a recupera întârzieri, pentru a negocia jaloane”, a continuat Bolojan.

În bilanțul său, Bolojan a apreciat că PNRR a reprezentat totuși un „salt important” pentru România în ceea ce privește investițiile.

„Consider că a fost un salt important în domeniul investițiilor. Foarte multe autorități locale, ministere, au reușit să realizeze investiții importante, din PNRR sau din investiții de stat”, a afirmat premierul interimar.

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