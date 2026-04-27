Bolojan, despre faptul că Nicușor Dan nu l-a susținut public: „Deciziile domnului președinte și le ia dânsul”

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că nu poate spune dacă președintele putea face mai mult pentru a evita actuala criză politică. Șeful statului a evitat constant să spună că îl susține, invocând rolul său de mediator în conflictul din coaliție.

„Am avut o colaborare bună în toată această perioadă. Consider că pentru a putea face ceea ce trebuie pentru țară, în reprezentarea ei externă, în plan intern, trebuie să existe o colaborare președinte-premier”, a spus Bolojan, întrebat dacă a avut un partener în Nicușor Dan.

Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca președintele să îl apere public, Bolojan a spus: „Deciziile domnului președinte și le alege dânsul. Când am acceptat funcția știam că nu este o situație ușoară. Am încercat să duc cu demnitate acest mandat. Asta fac”.

Premierul a comentat însă și rolul de mediator asumat de președinte: „Intenția de a media este corectă, dar logica și bunul simț au rezultate în anumite condiții. În altele, nu au”.

Nicușor Dan evită să spună dacă îl mai susține

Președintele Nicușor Dan a evitat și astăzi, într-o intervenție la Digi FM, să spună dacă îl mai susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan.

„În momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț”, a declarat șeful statului.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR, USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Prin faptul că inclusiv azi de la ora 10.00 are loc acea discuție, în mod civilizat, românii să aibă încredere că mergem în direcția corectă”, a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier.