Bolojan, despre e-mailurile trimise de Oana Gheorghiu: Nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral

Premierul Ilie Bolojan spune că viceprim-ministra Oana Gheorghiu nu a făcut nimic „ilegal sau imoral” când a transmis către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) e-mailuri în care întreba dacă instituțiile sunt interesate de servicii digitale oferite de compania germană Schwarz Digits.

„Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva imoral sau ilegal, întâlnindu-se cu o companie foarte importantă și comunicând cu cei care puteau fi interesați, aspecte care puteau fi luate în discuție pentru o posibilă colaborare, fără să pună nicio presiune și fără să ascundă întâlnirile sau fără să comunice ascuns. Trebuie să discutăm în mod deschis”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu în studioul HotNews.

Premierul a subliniat că, atunci când era primar la Oradea, a avut și el întâlniri cu reprezentanți ai unor companii care voiau să investească în oraș: „Când ai o funcție de responsabilitate publică, nu ai cum să te gândești la dezvoltare, la locuri de muncă, la transfer de tehnologie, dacă nu te întâlnești cu cei care fac aceste lucruri”.

„La nivelul unei țări, mi se pare normal să vezi care sunt companiile foarte importante. Acest grup este cam cel mai mare grup european, atât în materie de comerț, cat și în materie de IT. Când astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea e fezabilă”, a mai spus Ilie Bolojan.

El a susținut, însă, că anormal ar fi fost dacă Oana Gheorghiu ar fi intrat în „combinații” cu aceste companii, lucru de care este convins că nu s-a întâmplat.

E-mailurile trimise de Oana Gheorghiu

În februarie 2026, vicepremierul Oana Gheorghiu a trimis emailuri către mai multe instituții ale statului, inclusiv Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Ea întreba dacă instituțiile sunt interesate de servicii digitale oferite de compania germană Schwarz Digits, divizia IT a grupului german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland.

„Răspunsul dumneavoastră va fi integrat într-o informare consolidată către domnul Prim-Ministru, în vederea fundamentării unor eventuale decizii strategice ulterioare”, se arată într-unul dintre e-mailuri, comunicarea fiind publicată de Gândul.

Oana Gheorghiu a spus că a fost vorba despre discuții „exploratorii” și transparente. Vicepremierul a susținut că publicarea documentelor reprezintă o încercare de a muta atenția de la problemele din activitatea ADR și de la mandatul lui Dragoș Vlad.

„În locul unei discuții serioase despre întârzieri, blocaje și eșecuri administrative, asistăm la o încercare de autoprezentare în postura de victimă și la fabricarea unui pseudo-scandal”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Într-o discuție cu HotNews, profesoara Alina Mungiu-Pippidi a transmis că „eu nu cred că doamna Gheorghiu ia șpagă de la compania Schwarz, dar nu avea nicio treabă să comunice în acest fel. Felul ei de a funcționa e totalmente diferit de un Guvern occidental, de un Guvern european”.

