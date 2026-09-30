Bolojan, prima reacție după respingerea guvernului Mureșan: „Nu e un eșec”. Ce spune despre „pârghia foarte importantă” pe care o are acum Nicușor Dan

Liderul PNL, Ilie Bolojan, consideră că sunt îndeplinite toate condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate, iar acestea pot fi o soluție deblocarea crizei politice, după eșecul guvernului propus de Siegfried Mureșan la votul de învestitură din Parlament.

„Nu e un eşec, e o procedură împlinită, pentru că noi am tratat cu responsabilitate desemnarea pe care preşedintele României a făcut-o, mergând până la capăt. (…) Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face în perioada următoare, în aşa fel încât să nu irosim eforturile care au fost făcute în ultimul an şi să ţinem România pe o direcţie bună, dar mai mult decât atât, am închis o procedură”, a declarat miercuri seară Ilie Bolojan, într-un interviu la postul de televiziune Digi24.

Liderul liberalilor afirmă că, odată ce cabinetul lui Mureşan nu a reuşit să întrunească voturile necesare, „practic, se pot organiza alegeri anticipate, ceea ce nu mai permite tărăgânarea nominalizării unui premier şi prelungirea acestei stări de incertitudine care nu este bună pentru România”.

„Prin urmare, preşedintele României are, din acest moment, o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil – înţeleg că asta a anunţat – sau să convoace alegeri anticipate. Sau, în condiţiile în care îi advertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează şi dacă şi acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate. Sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota”, a mai spus Bolojan.

Întrebat dacă a existat un plan cu Nicușor Dan, să pice un nou Guvern și astfel să fie declanșate alegerile anticipate, președintele liberalilor a negat acest lucru.

„Nu a existat un plan, dar e o procedură normală și cea mai mare greșeală ar fi fost să prelungim această stare de incertitudine. Gândiți-vă că luni se împlinesc cinci luni de zile de provizorat. Sigur, odată ce ești demis, nu ți se încheie misiunea și trebuie să continui până vine un nou premier care obține încrederea Parlamentului”, a mai afirmat el.

„Și nu a fost ușor în aceste cinci luni de zile să gestionăm situația. Ești ca un alergător care are un picior accidentat și nu poate să alerge, dar gândiți-vă că a trebuit să trecem peste închiderea absorbției de fonduri europene, peste programul PNRR. Am avut niște luni critice, pentru că se închidea programul. Am avut seceta și problemele care au derivat de aici, de la oprirea centralei de la Cernavodă. Gândiți-vă la creșterea prețurilor la combustibili, care e un efect al războiului din Golf, care nu se mai termină, și al crizelor internaționale pe care le parcurgem”, a continuat Bolojan.

„Deci nu a fost o perioadă ușoară. Și, practic, această situație în care ne regăsim este una care nu mai permite lungirea stării de incertitudine. Este și total defavorabilă pentru România din mai multe puncte de vedere. Îi permite președintelui, într-adevăr, să folosească pârghia constituțională, dacă va considera asta, adică să convoace alegeri anticipate”, a adăugat el.

Despre alegerile anticipate

„Sigur că alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele. Dar, în situația în care se ajunge la o soluție – dar eu cred că se poate ajunge –, atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe”, a mai declarat Ilie Bolojan.

„Este o procedură pe care au aplicat-o și alte țări. Nu s-a aplicat doar în România. Dar, în mod evident, în această perioadă de crize pe care v-am spus, de traversări – combustibil, energie, financiar –, avem de o lună de zile o creștere puternică a costurilor la împrumuturile pe care le iau statele, începând din Statele Unite ale Americii, terminând cu țările europene, inclusiv în România, care pune o presiune suplimentară pe dobânzile pe care le plătim. Față de costurile care erau estimate la o anumită valoare, în mod evident, de acum înainte vom plăti costuri mai mari și nu e totuna de unde facem rost de acești bani, pentru că e o presiune suplimentară pe bugetul național”, a precizat liderul PNL.

Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament

Guvernul Siegfried Mureșan nu a reușit miercuri să strângă numărul necesar de voturi pentru a putea fi învestit, în plenul comun al Parlamentului. Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Mureșan avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi „pentru”.

S-au înregistrat 182 de voturi „pentru” învestitură și 15 voturi „împotrivă”.

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. În schimb, deputații și senatorii PSD au fost prezenți în plenul reunit, dar s-au abținut de la vot.

Nicușor Dan a anunțat că luni face o nouă desemnare de premier

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, din Cehia, că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru, după eșecul cabinetului propus de Siegfried Mureșan în fața Parlamentului.

„Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să își organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Din nou, pentru ca lucrul acesta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus șeful statului, la Praga, într-o scurtă declarație de presă.

Președintele i-a mulțumit liberalului Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat responsabilitatea de a fi trecut prin Parlament un program de guvernare și o listă de miniștri.

„Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi – partide, cetățeni – să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a mai declarat Nicușor Dan.