Bolojan pune încă patru companii de stat pe lista prioritară de reformă: Două dintre ele sunt listate deja la bursă

Guvernul vrea să extindă joi lista primelor 17 companii de stat care vor fi supuse analizei comitetului de reformă condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, la finalul căreia se va stabili care vor fi listate, reorganizate sau lichidate. Este vorba de patru noi companii, dintre care două, Romaero și Avioane Craiova, sunt listate deja la bursă.

Informațiile apar într-un memorandum aflat pe agenda de joi a Guvernului.

Cele 4 noi companii au fost propuse de Ministerul Economiei și Digitalizării în ședința din 8 decembrie 2025 a comitetului de reformă și sunt următoarele:

1. C.N.C.A.F. MINVEST S.A.

2. ROMAERO S.A.

3. C.N.M.P.N. REMIN S.A.

4. AVIOANE CRAIOVA S.A.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a precizat că includerea acestor întreprinderi publice este necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare și coordonare a procesului de implementare a principiilor guvernanței corporative, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin PNRR”, se arată în memorandum.

Care este situația financiară a celor 4 noi companii

Romaero, companie la care statul deține peste 56,7% din acțiuni, este listată la bursă. Anul trecut a avut o pierdere netă de peste 39,6 milioane de lei, în scădere față de o pierdere netă de 142,5 milioane în anul 2023, potrivit datelor din tabloul de bord al AMEPIP.

Compania avea la finalul anul trecut un număr mediu de angajați de 532 salariați, în scădere față de un număr de 545 salariați în 2023.

Pe de altă parte, compania avea la finele anului trecut plăți restante de peste 800 milioane de lei și impozite si taxe neplătite la termen la bugetul de stat de peste 980.000 de lei. Spre comparație, în anul 2023, plățile restante erau la aproape 275 milioane de lei.

Avioane Craiova, la care statul deține 98,01% din acțiuni, este de asemenea listată la bursă. Anul trecut a avut un profit net de 1,4 milioane de lei, la un număr mediu de 293 de salariați. Are plăți restante de aproape 40 milioane de lei, din care aproape 10.000 de lei sunt impozite și taxe neplătite la termen la bugetul de stat.

În 2023 a avut un profit net de 113.000 de lei la un număr mediu de 273 salariați.

Minvest, compania națională a cuprului, aurului și fierului, este deținută integral de stat și nu este listă încă la bursă. Compania a raportat anul trecut un profit net de aproape 90.000 de lei, în scădere față de un profit de peste 152.000 de lei în anul 2023. Compania avea anul trecut un număr mediu de 60 de angajați, similar celui din anul 2023, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe.

Remin, compania națională a metalelor prețioase și neferoase, este deținută integral de stat, și a raportat anul trecut un profit net de peste 7,45 milioane de lei, la un număr mediu de 142 de angajați, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe. Spre comparație, în 2023 compania a avut o pierdere netă de peste 4,1 milioane de lei, la același număr de angajați.

Care sunt celelalte 17 companii de stat care intră în reformă

Guvernul a aprobat vineri, 5 decembrie, prin memorandum o listă cu 17 companii de stat, care vor intra într-un proces de reformă la finalul căruia se va stabili care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformare sau care vor fi lichidate.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat și un prim obiectiv pentru anul viitor: „să nu mai avem situaţia pe care am întâlnit-o anul acesta în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului sau spre sfârşit de an”, ci „imediat după ce se aprobă bugetul de stat, deci în primul trimestru” și cu „ținte clare pentru responsabilii acestor companii”.

„Prin memorandumul care a fost aprobat astăzi, se definesc cu claritate rolurile instituţiilor care sunt implicate în aşa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menţinute în activitate, cu, sigur, reformele care sunt necesare în aşa fel încât să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari. De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformare sau care vor fi lichidate”, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan la finalul ședinței de guvern.

Primele patru companii din listă sunt în subordinea ministerului Energiei, iar restul sub coordonarea Ministerului Transporturilor:

1. Societatea Electrocentrale Grup SA

2. Societatea Electrocentrale București SA

3. Societatea OIL Terminal SA

4. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR – SA)

5. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă” CFR Marfă S.A”

6. ROFERSPED S.A-filială a CFR Marfă

7. C.F.R- I.R.L.U. S.A filială a CFR Marfă

8. Societatea de Administrare Active Feroviare S.A.A.F -S.A

9. Societatea Feroviară de Turism S.F.T-C.F.R- S.A

10. Societatea Națională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R- pre-insolvență

11. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R SA

12. Societatea Telecomunicații CFR S.A

13. Tipografica Filaret S.A-filiala a CNCFR S.A

14. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători S.A”

15. Societatea de Reparații Locomotive C.F.R-S.C.R.L Brașov -filială a CFR Călători

16. Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex „S.A

17. Compania „TAROM”

Societatea PETROTRANS SA este în faliment și a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situației patrimoniale.

Ministerele au făcut selecția celor 17 companii în funcție de prioritățile și strategiile sectoriale, dar analiza lor va fi făcută în cadrul unei viziuni strategice integrate asupra economiei și a intereselor României, pe care o va coordona Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, precum și pe baza unor criterii obiective, stabilite prin lege.