Bombardier strategic rusesc Tu-95, prăbușit în Extremul Orient. Bilanț negru al victimelor

Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbușit marți într-o zonă izolată din Extremul Orient în timpul unui zbor de antrenament, provocând moartea a șase membri ai echipajului, au anunțat autoritățile ruse, potrivit AFP și Reuters.

„Avionul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Conform primelor informații, șase membri ai echipajului și-au pierdut viața, în timp ce un altul a fost rănit și transportat la o unitate medicală”, a precizat Ministerul Apărării, citat de agenția rusă de presă Interfax.

Conform autorităților, aeronava militară nu avea armament la bord și efectua un zbor de antrenament în regiunea Amur, din Extremul Orient al Rusiei.

O echipă de anchetatori s-a deplasat la fața locului pentru a stabili circumstanțele accidentului.