Bonnie Tyler a murit. Artista avea 75 de ani

Bonnie Tyler, cunoscută pentru hituri precum „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” și „It’s a Heartache”, a decedat la vârsta de 75 de ani, anunță BBC care citează un comunicat de presă al familiei.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a decedat în mod neașteptat aseară într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care era internată”, transmite familia lui Tyler.

„Vom publica în curând o declarație suplimentară, dar, deocamdată, vă rugăm să ne respectați intimitatea pentru a face față acestei tragedii.”, au cerut ei.

Artista se confrunta cu probleme grave de sănătate

În luna mai, Bonnie Tyler a fost transportată de urgență la un spital din Faro, Portugalia, pentru o intervenție chirurgicală intestinală de urgență și a fost pusă în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea.

În iunie, un purtător de cuvânt a declarat că artista ieșise din comă, dar se afla încă într-o stare foarte gravă, la secția de terapie intensivă.

La momentul respectiv, acesta preciza că starea ei se îmbunătățea și că medicii erau „încrezători” că se va recupera, deși progresul era „lent”.

Ca urmare a problemelor de sănătate, au fost anulate sau amânate unele date din turneul de vară al cântăreței, dar se spera că unele dintre concertele programate pentru sfârșitul anului vor putea avea loc. Bonnie Tyler avea programat un concert și la București pe 23 octombrie.

Cine a fost Bonnie Tyler

Tyler, pe numele real Gaynor Hopkins, s-a născut în sudul Țării Galilor în 1951, fiind a patra dintre cei șase copii ai unui miner și ai unei casnice, relatează Reuters.

Tyler nu și-a plăcut niciodată cu adevărat numele de naștere. Întrebată cum a ajuns la pseudonimul ei, ea a declarat pentru BBC Radio Wales: „Am luat un ziar de format mare și m-am străduit să scriu toate prenumele pe care le-am întâlnit pe o listă și toate numele de familie pe alta, apoi le-am parcurs pe amândouă și am ajuns la Bonnie Tyler.”

A crescut într-o locuință socială cu patru dormitoare și o grădină mare în satul Skewen, din apropierea orașului Swansea. „Cred că mamei și tatei le-a fost foarte greu să crească o familie numeroasă cu foarte puține resurse”, a declarat ea pentru ziarul The Guardian în 2012.

Muzica era o prezență constantă în viața de zi cu zi, fie că era ascultată la un radiogram, fie că era cântată de mama ei, care intona arii de operă sau „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini” în timp ce făcea treburile casnice.

La vârsta de șapte ani, Tyler a mers să vadă un musical la biserica locală. Acolo s-a îndrăgostit de piesa lui Irving Berlin „There’s No Business Like Show Business”, care i-a trezit pentru prima dată timidei fetițe dorința de a urca pe scenă.

„Nu îndrăzneam să spun nici măcar «boo» unei gâște, și totuși o parte din mine tânjea să cânte în fața oamenilor”, își amintește ea în memoriile sale, „Straight from the Heart”.

Cum și-a obținut faima

Tonul răgușit care a făcut ca vocea lui Bonnie Tyler să fie recunoscută instantaneu a fost rezultatul unui accident, relatază Reuters.

După o operație de îndepărtare a nodulilor de pe corzile vocale, în 1977, i s-a recomandat să-și odihnească vocea. Însă, într-o zi, a țipat de furie, modificându-și vocea definitiv.

Șase ani mai târziu, cântăreața galeză urma să lanseze cea mai cunoscută piesă a sa, „Total Eclipse of the Heart”, care îi punea în valoare vocea răgușită și a fost nominalizată la un premiu Grammy.

„Holding Out for a Hero”, o altă baladă rock dramatică, a fost lansată la scurt timp după aceea, ajutând-o pe Tyler să-și lase amprenta pe scena pop britanică. De atunci, ambele înregistrări au apărut în filme, emisiuni de televiziune și reclame.

A început ca coristă încă din adolescență, înainte de a lansa mai multe albume proprii în anii ’70.

Însă abia la începutul anilor 1980, când a început să colaboreze cu textierul american Jim Steinman, a cunoscut succesul comercial.

L-a convins pe Steinman, care era deja faimos pentru compoziția „Bat out of Hell” pentru Meat Loaf, trimițându-i demo-uri cu piesele rock teatrale despre care știa că se potrivesc vocii sale.

Despre momentul în care a ascultat pentru prima dată compoziția lui, „Total Eclipse”, ea își amintește: „Am știut că aceasta era piesa pe care o așteptasem toată viața.” Înregistrată de Tyler, „valul wagnerian de sunet și emoție”, așa cum a descris Steinman piesa, avea să ajungă în fruntea topurilor atât în Marea Britanie, cât și în SUA.

Cu versurile puternice „Odată, mă îndrăgosteam, dar acum nu fac decât să mă destram”, piesa a fost ascultată de peste un miliard de ori pe platforma de muzică online Spotify.

A apărut în filmele „Old School” și „Bandits”, în serialele de televiziune „Glee” și „Grey’s Anatomy”, precum și într-o reclamă pentru Mastercard.

Succesul pe plan extern

Începând cu anii 1990, a avut mai mult succes în Norvegia, Austria și Franța decât în țara sa natală, deși a reprezentat Marea Britanie la Concursul Eurovision din 2013 și a fost numită membră a Ordinului Imperiului Britanic, pentru contribuția sa la muzică, în 2022.

Tyler s-a căsătorit în 1973 cu dezvoltatorul imobiliar Robert Sullivan, primul ei iubit serios. „Încă îl iubesc foarte mult, iar el mă iubește pe mine”, a declarat ea 40 de ani mai târziu. Cuplul nu a avut copii.