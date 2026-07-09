Când urma să concerteze la București Bonnie Tyler, cântăreața care a murit miercuri seară

Cunoscuta artistă Bonnie Tyler, care a murit miercuri seară într-un spital din Portugalia, avea programat un concert în București pe 23 octombrie, potrivit platformei unde erau la vânzare biletele. Pagina evenimentului de pe iabilet.ro a devenit indisponibilă la scurt timp după anunțul privind moartea cântăreței.

Evenimentul fusese programat la Sala Palatului și urma să facă parte din seria de concerte prin care Bonnie Tyler dorea să aniverseze 50 de ani de carieră.

„Originară din Țara Galilor, Bonnie Tyler a cucerit lumea cu vocea sa inconfundabilă și cu hituri devenite legendă, precum „It’s a Heartache”, „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”. Îmbinând dramatismul popului cu intensitatea rockului, artista a construit o carieră impresionantă, recompensată cu numeroase premii și cu o apreciere constantă din partea publicului, de-a lungul a cinci decenii”, potrivit prezentării de pe iabilet.ro

Artista a concertat de mai multe ori în România, ultima oară în septembrie 2025, pe BT Arena din Cluj-Napoca.

Bonnie Tyler a decedat la vârsta de 75 de ani miercuri seară, a anunțat joi familia cântăreței.

Cântăreața de origine galeză ieșise din comă la mijlocul lunii iunie, dar la acel moment medicii subliniau că era în continuare foarte bolnavă, după ce suferise o operație intestinală.