Bonurile fiscale pe care le pierdem prin buzunare devin digitale. Danubius Exim propune o alternativă digitală, cu valoare juridică

Bonurile fiscale pe care le pierdem prin buzunare devin digitale. Danubius Exim propune o alternativă digitală, cu valoare juridică | Sursa foto - mydude.ro

Pentru majoritatea dintre noi, bonul fiscal este ceva banal. Îl primim la magazin sau la restaurant, îl mototolim și îl aruncăm într-un buzunar, doar pentru a-l descoperi câteva zile mai târziu șters și deteriorat. Toate acestea, în cazul în care nu îl rătăcim, din prima. Problema apare exact atunci când avem nevoie de el: pentru o garanție, un retur sau pentru evidențe contabile.

Danubius Exim, compania care a introdus prima casă de marcat fiscală autorizată din România, propune acum o extensie digitală firească. Compania a lansat MyDUDE, o platformă digitală pentru comercianții din industriile de retail și restaurante, care transformă bonul fiscal într-un document digital cu valoare juridică, securizat și arhivat, ce poate fi păstrat și utilizat pe termen lung.

„Bonul fiscal este mult mai mult decât o bucată de hârtie. Pentru consumatori, este dovada unei achiziții. Pentru comercianți și autorități, este dovada corectitudinii unei înregistrări de vânzare bunuri sau servicii. Prin MyDUDE, îl aducem în era digitală și îi oferim o viață care depășește limitele hârtiei termice. Practic, transformăm un document efemer într-o dovadă digitală durabilă, care poate fi folosită în instanță”, declară Velin Ganev, CEO Danubius Exim.

Ideea platformei a pornit dintr-o nevoie foarte practică. În discuțiile cu comercianți și contabili, echipa Danubius a observat că mulți își doreau să știe exact ce informații fiscale ajung la ANAF și cum pot avea acces la acestea. Ulterior, apariția vendomatelor, automate care nu tipăresc bonuri fiscale, a ridicat o nouă întrebare: cum păstrăm și utilizăm aceste informații într-o economie tot mai digitalizată?

„MyDUDE reflectă convingerea noastră că tehnologia trebuie să pornească întotdeauna de la nevoi reale, nu de la funcționalități construite în căutarea unei utilități”, spune Velin Ganev.

Ce înseamnă, concret, un bon fiscal cu valoare juridică

În premieră pe piața locală, MyDUDE transformă bonul fiscal într-un document digital securizat prin Sigiliu Electronic Calificat (QSeal), mecanism recunoscut la nivel european.

Practic, bonul fiscal continuă să fie emis legal de casa de marcat, însă primește și o versiune digitală securizată, care poate fi arhivată și verificată ulterior. Documentul beneficiază de garanții privind autenticitatea și integritatea informațiilor pe care le conține și poate demonstra momentul exact în care a existat în forma respectivă.

Pentru consumatori, acest lucru înseamnă o dovadă digitală mai sigură și mai ușor de păstrat. Pentru comercianți, înseamnă reducerea birocrației și o administrare mai eficientă a documentelor fiscale.

Mai mult decât un bon digital, MyDUDE propune o platformă pentru comercianți

Dincolo de transformarea bonului fiscal, MyDUDE extinde capacitățile tradiționale ale casei de marcat.

Platforma permite arhivarea electronică în cloud a documentelor fiscale, administrarea de la distanță a aparatelor fiscale, identificarea rapidă a eventualelor erori de raportare și integrarea automată a informațiilor cu aplicațiile de contabilitate, reducând munca manuală și riscul de eroare.

În plus, comercianții au acces la instrumente de analiză care îi ajută să înțeleagă mai bine evoluția vânzărilor și performanța operațională a afacerii lor.

„Comercianții nu mai caută doar conformitate. Au nevoie de vizibilitate, control și instrumente care să îi ajute să își gestioneze mai bine afacerea. MyDUDE răspunde exact acestei nevoi: transformă obligațiile fiscale într-o sursă de eficiență și inteligență operațională”, adaugă Velin Ganev.

O tehnologie dezvoltată în România

MyDUDE a fost dezvoltată intern, pe parcursul a peste trei ani, de o echipă multidisciplinară de specialiști în tehnologie fiscală, servicii de încredere digitală și analiză de date.

Danubius Exim coordonează dezvoltarea și integrarea cu infrastructura fiscală existentă, certSIGN asigură componenta de servicii de încredere și furnizează soluția de semnare electronică pe bază de certificat calificat pentru Sigiliul electronic calificat, precum și Arhivarea electronică, iar echipa de experți coordonată de Vladimir Kalinov contribuie la dezvoltarea instrumentelor de analiză și valorificare a datelor comerciale.

Compania beneficiază deja de o infrastructură existentă de peste 130.000 de aparate de marcat electronice fiscale compatibile, instalate la comercianți din întreaga țară, ceea ce permite adoptarea rapidă a platformei.

Despre Danubius Exim

Fondată în 1994, Danubius Exim are peste 30 de ani de experiență în dezvoltarea tehnologiilor fiscale și de plată și este compania care a introdus prima casă de marcat fiscală autorizată din România. Cu peste un milion de echipamente fiscale livrate în piață, contribuie activ la modernizarea infrastructurii comerciale și fiscale din România.

Articol susținut de Danubius Exim