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Actualitate

Boris Johnson și un fost șef CIA, puși în pericol în timpul unei vizite în Ucraina

Adrian Ilie
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Personalităţi occidentale, printre care fostul premier britanic Boris Johnson şi fostul director CIA David Petraeus, se aflau într-o gară din vestul Ucrainei cu „puţin înainte” ca Rusia să lovească un tren în zonă.