Boris Johnson și un fost șef CIA, puși în pericol în timpul unei vizite în Ucraina

Personalităţi occidentale, printre care fostul premier britanic Boris Johnson şi fostul director CIA David Petraeus, se aflau într-o gară din vestul Ucrainei cu „puţin înainte” ca Rusia să lovească un tren în zonă .

„Cu puţin înainte ca locomotiva să fie lovită la frontiera ucraineano-poloneză, un tren diplomatic se afla în gara din Iagodin”, a afirmat, într-un comunicat, compania feroviară ucraineană, citată de AFP.

„Se aflau la bord, printre alţii, consilieri de securitate din mai multe state membre ale UE şi foşti lideri europeni, inclusiv fostul prim-ministru britanic Boris Johnson. Într-un alt tren care se afla în gara din Iagodin chiar în momentul atacului se afla fostul director al CIA, David Petraeus”, conform sursei citate.

O dronă rusească a lovit duminică, 13 septembrie, locomotiva unui tren de călători care mergea de la Kiev la Varșovia, în regiunea ucraineană Volîn, la numai doi kilometri de granița cu Polonia.

După ce locomotiva unui tren a fost lovită în vestul Ucrainei, niciun pasager nu a fost rănit, a anunțat operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzalizniția, potrivit publicației Kyiv Independent.

„Grupul de monitorizare a avertizat din timp echipajul trenului cu privire la pericol, motiv pentru care nimeni nu a fost rănit”, a anunțat Ukrzalizniția, pe Telegram.

Tot duminică, în cursul nopții, forțele ruse au atacat și în apropierea punctului de control Iagodin-Dorohusk, la aproximativ 800 de metri de teritoriul polonez. A fost avariată o benzinărie și mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană.

„Atacurile barbare ale Rusiei la granița dintre Ucraina și Polonia, în zona Iagodin, nu reprezintă doar o continuare a agresiunilor sale asupra frontierelor statului nostru. Este vorba despre teroarea lui Putin care „bate” direct la porțile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”, a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sybiha, pe contul său de X.