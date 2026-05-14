Înaltul amiral american care a condus operațiunea din Orient refuză să ofere un detaliu fundamental despre arsenalul Iranului

Avion F/A-18E Super Hornet, pe cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în timpul operațiunii Epic Fury, 2 martie 2026. FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

Capacitatea Iranului de a-și amenința vecinii și interesele SUA a fost redusă drastic de bombardamentele americane, iar industria de apărare a Teheranului a suferit o scădere de 90%, a afirmat joi un amiral american de rang înalt, potrivit Reuters.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) și cel care a condus operațiunea SUA din Orientul Mijlociu, a încercat să sublinieze succesele tactice ale campaniei militare împotriva Iranului pe care a coordonat-o și a afirmat că războiul a redus dramatic pericolul reprezentat de Teheran pentru Orientul Mijlociu în ansamblu.

Cooper a refuzat să comenteze direct relatările agenției Reuters și ale altor agenții de presă potrivit cărora Iranul, care a stocat arme în facilități subterane, și-a păstrat capacități semnificative în materie de rachete și drone. Aceste informații citează surse din serviciile secrete americane.

„Iranul reprezintă o amenințare semnificativ redusă și nu mai amenință partenerii regionali sau Statele Unite în modul în care o făcea înainte, în toate domeniile”, a declarat Cooper în fața unei comisii a Senatului SUA.

„Au fost semnificativ slăbiți”, a adăugat amiralul.

Cooper a mai spus că Iranul nu mai este capabil să transfere arme și alte resurse către principalii săi aliați din regiune: Hezbollah în Liban, Houthi în Yemen și Hamas în enclava palestiniană Fâșia Gaza.

„Acele căi și metode de transfer au fost întrerupte”, a susținut înaltul amiral american.