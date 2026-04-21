Brand celebru românesc, din nou în insolvență după 10 ani

Producătorul de lenjerie intimă Jolidon International, înființat de antrepre­norul Gabriel Cîrlig, a solicitat și obținut intrarea în insolvență, relevă datele analizate de Profit.ro.

Prin cererea introductivă și prin declarația administratorului special, Jolidon International și-a manifestat intenția de reorganizare a activității și plată a obligațiilor restante pe baza unui plan de reorganizare.

Jolidon are 45 de magazine în orașe din România.

Compania a raportat în 2024, conform ultimelor date, o cifră de afaceri de 57,98 milioane de lei, o pierdere de aproape 750.000 lei (în premieră în ultimii 12 ani) și datorii totale de 29,17 milioane de lei.

