Brandul Arctic, certificat pentru a cincea oară ca lider pe piața electrocasnicelor din România din punct de vedere al raportului calitate-preț

Cu o tradiție de peste cinci decenii pe piața electrocasnicelor, Arctic a fost desemnat de către consumatorii români drept brandul care oferă cel mai bun raport calitate-preț în categoria electrocasnicelor mari, conform studiului independent ICERTAS. Astfel, Arctic primește pentru a cincea oară certificarea BestBuy Award*, distincție care reconfirmă încrederea pe care brandul românesc o inspiră și continuitatea unei prezențe care a evoluat alături de nevoile reale ale consumatorilor.

Arctic: Un brand românesc de încredere

Într-o piață din ce în ce mai exigentă, brandul românesc Arctic s-a impus prin prioritizarea aparatelor electrocasnice durabile și prin democratizarea inovației – tehnologii care contribuie activ la un viitor sustenabil, cu o amprentă redusă asupra mediului. Cu un portofoliu diversificat de produse, de la electrocasnice încorporabile, la aparate frigorifice și mașini de spălat eficiente energetic, Arctic răspunde nevoilor actuale ale familiilor moderne, oferind soluții ce combină performanța cu responsabilitatea. Această abordare inovatoare a adus brandului o apreciere constantă din partea consumatorilor, iar certificarea BestBuy reprezintă o reconfirmare a angajamentului Arctic față de calitate și încredere.

„Încrederea de care brandul Arctic se bucură este rezultatul consecvenței: ascultăm și înțelegem nevoile consumatorilor, comunicăm deschis și inspirăm decizii responsabile prin educare și sprijin constant, inclusiv după achiziție. La nivel operațional, Beko România este singura companie de pe piața locală cu o rețea proprie de service cu acoperire națională – 37 de reprezentanțe în marile orașe, care deservesc și mediul rural. Echipele noastre de experți furnizează soluții rapide ce prelungesc durata de viață a produselor și sprijină un mod de viață responsabil. Practicăm ceea ce promitem: grijă pentru oameni și excelență în fiecare detaliu, menținându-ne în același timp obiectivul de a reduce amprenta de carbon.”

– Gabriel Eremia, Marketing & Product Management Director la Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru

Tehnologie pentru viitor

Fabrica de aparate frigorifice din Găești, activă din 1968, rămâne un reper al excelenței industriale românești. După integrarea în grupul Beko în 2002, aceasta a devenit unul dintre cele mai mari centre de producție din Europa, consolidând tradiția și expertiza locală. În aprilie 2025, fabrica a atins pragul istoric de 45 de milioane de aparate frigorifice produse, o performanță ce confirmă rolul său strategic în industrie.

Această moștenire a fost completată prin deschiderea la Ulmi a primului hub de producție Industry 4.0 din România, recunoscut de Forumul Economic Mondial ca Sustainability Lighthouse pentru inițiativele sale de eficiență energetică și economie circulară, digitalizare și tehnologii verzi care definesc un model de dezvoltare orientat spre viitor. Împreună, Găești și Ulmi reflectă echilibrul dintre tradiție și inovație, confirmând angajamentul companiei de a susține comunitățile locale și de a poziționa România pe harta europeană a excelenței industriale.

Beko duce mai departe tradiția Arctic

Noua gamă Arctic, lansată în 2024, reflectă angajamentul Beko de a oferi soluții inteligente și sustenabile pentru utilizatorii din România. Proiectată să răspundă nevoilor vieții de zi cu zi, gama include tehnologii remarcabile precum Full No Frost, care previne apariția gheții în aparatele frigorifice, AeroCooking, pentru distribuirea uniformă a căldurii în cuptoarele electrice încorporabile, și SaveInAll, o abordare integrată ce contribuie la reducerea consumului de apă și energie al mașinilor de spălat rufe.

„Noua gamă Arctic înseamnă, pe lângă tehnologie, și o promisiune de a fi alături de familiile din România în momentele importante ale vieții de zi cu zi. Am integrat funcționalități care simplifică activitățile casnice și care fac diferența atunci când contează: mai mult timp pentru cei dragi, mai multă siguranță, mai puțină risipă. Credem că adevărata inovație este aceea care rămâne accesibilă și relevantă pentru toți.” – Gabriel Eremia, Marketing & Product Management Director, Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru

Grija față de consumatori și comunitate

Dincolo de a democratiza noile tehnologii, brandul Arctic se implică activ și în educarea consumatorilor cu privire la sustenabilitate și viață responsabilă, prin campanii autentice și relevante pentru realitatea românească.

Campania „Forgotten”, prima inițiativă majoră a brandului pe această temă, a inspirat românii să redescopere hainele uitate din garderobă cu ajutorul tehnologiei ExtraSteam, ce oferă o îngrijire delicată și prelungește durata de viață a articolelor vestimentare. Recunoscută pe scena internațională, campania a fost inclusă pe short-list la Cannes Lions și a câștigat Gold Effie la Effie Awards România 2023.

„Credem că un brand responsabil are datoria să inspire și să educe, și tocmai de aceea am construit campanii precum Forgotten, inițiative pentru susținerea producătorilor locali sau proiecte de digital edutainment prin cooking show-uri ce pun în valoare rețetele tradiționale, patrimoniul gastronomic și promovează reducerea risipei alimentare. Acestea sunt doar câteva dintre modurile în care Arctic creează un dialog autentic cu românii și toate au același obiectiv: să arătăm că sustenabilitatea se trăiește zi de zi, prin alegeri simple și prin conștientizarea resurselor pe care le avem la îndemână.” – Gabriel Eremia, Marketing & Product Management Director, Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru

Un viitor mai verde cu Arctic

Certificarea BestBuy este doar o etapă în parcursul Arctic de a deveni un model în industrie. Beko România, compania mamă, își continuă angajamentul față de sustenabilitate, iar prin producția responsabilă și produsele inovatoare, electrocasnicele Arctic rămân parteneri de încredere pentru consumatorii români. Nu este doar un brand care răspunde nevoilor prezentului, ci unul care anticipează un viitor mai verde și mai eficient din punct de vedere energetic.

Prin acest premiu și prin produsele sale sustenabile, Arctic demonstrează că este nu doar un brand de succes, ci și un exemplu de responsabilitate socială și de implicare reală în viața consumatorilor.

* Certificarea „Best Buy Award – GENERAL 1 – Romania 2024/2025” a fost acordată brandului Arctic de către ICERTIAS – International Certification Association GmbH, Zurich, Elveția, în urma unui studiu independent derulat în aprilie 2024 pe un eșantion reprezentativ de 1.200 de respondenți din România, utilizatori de internet cu vârsta peste 18 ani, referitor la raportul calitate-pret perceput de consumatori în categoria electrocasnice mari.

***

Despre Beko România

Beko România, lider pe piața locală de electrocasnice, care are în portofoliul său brandurile de consum Arctic, Beko, Indesit, Hotpoint, Whirlpool și Grundig, este parte a grupului Beko Europe. Cu investiții de peste 391 de milioane de euro în unitățile sale de producție din România, începând din 2002, Beko România și-a extins semnificativ capacitatea de producție și a integrat sustenabilitatea în centrul modelului său de afaceri. Compania exportă în prezent 84% din producția totală în peste 80 de țări.

Beko România deține două dintre cele mai mari fabrici de electrocasnice din Europa continentală, fabrica de la Găești unde au fost produse până în prezent peste 45 de milioane de aparate frigorifice și fabrica de mașini de spălat din Ulmi, prima fabrică Industry 4.0 din România, dotată cu cele mai recente tehnologii în materie de robotizare, inteligență artificială, machine learning și automatizare a proceselor. Datorită performanțelor sale în materie de sustenabilitate, fabrica din Ulmi a fost desemnată de către Forumul Economic Mondial (WEF) drept unul dintre cele mai verzi centre de producție din lume, primind statutul de Sustainability Lighthouse, unul dintre puținele de acest tip din Europa.

Articol susținut de beko.ro brand Arctic