Brânza frământată de Teaca a fost recunoscută ca produs protejat al României la nivelul UE

Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea ca Indicație Geografică Protejată (IGP) a produsului: „Brânza frământată de Teaca” din România , se arată într-un comunicat al Executivului comunitar citat de Agerpres.

„Brânza frământată de Teaca” este o brânză din Teaca, un sat din nordul României. Este făcută din lapte de vacă crud, nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat, sărat și ambalat într-o bășică de porc.

„Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere”, a precizat Comisia Europeană.

„Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de bază a identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată de consumatori”, subliniază executivul comunitar.

Brânza frământată de Teaca a devenit al 18-lea produs tradițional românesc înregistrat cu IGP

Această nouă desemnare se alătură celor peste 3.900 de nume protejate incluse deja în baza de date eAmbrosia.

România avea, înaintea noii înregistrări, 17 produse agroalimentare protejate prin sistemele europene de calitate, potrivit Profit.ro. Cel mai recent intrat pe listă fusese în iunie „Babic de Buzău”, un salam crud-uscat preparat din carne de porc și vită.

Printre produsele românești cu IGP se află Magiunul de prune Topoloveni, Salamul de Sibiu, Novacul afumat din Țara Bârsei, Scrumbia de Dunăre afumată, Telemeaua de Sibiu, Cârnații de Pleșcoi, Cașcavalul de Săveni, Plăcinta dobrogeană, Pita de Pecica, Salinatele de Turda, Cârnații din topor din Vâlcea, Batogul de sturion și Babicul de Buzău. Telemeaua de Ibănești este înregistrată ca DOP, iar Salata tradițională cu icre de crap și Sardeluța marinată fabricată potrivit tradiției din România sunt protejate ca STG.