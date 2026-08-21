Brațul lung al Beijingului: Cum prinde China multinaționalele în capcană pentru a încălca sancțiunile occidentale

China ripostează și schimbă radical regulile jocului în comerțul global, întinzând o capcană de reglementare pentru companiile străine.

Noua strategie a Beijingului își propune să pedepsească cu sancțiuni dure acele multinaționale care respectă sancțiunile americane sau europene și le întrerup tranzacțiile cu companiile chineze, scrie Foreign Policy. Pentru a realiza acest lucru, guvernul chinez își extinde eforturile dincolo de granițele sale.

Acum își folosește propriile instanțe controlate pentru a încerca să impună măsuri de represalii asupra companiilor străine oriunde în lume.

Această mișcare îi prinde pe giganții internaționali într-un impas de coșmar: dacă vor disciplina Occidentului, se vor confrunta cu mânia și sancțiunile Beijingului.

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Întrebarea cheie pentru companii nu mai este dacă sunt expuse riscului sancțiunilor SUA sau UE, ci dacă respectarea acestora va duce la pedepse din partea Chinei.

Modelul rusesc ca ghid

Insistând asupra jurisdicției instanțelor sale controlate de stat, China pare să adopte strategia Rusiei. Din 2020, Moscova a trimis sistematic litigiile comerciale legate de sancțiuni instanțelor rusești. Acest lucru a dus la hotărâri previzibile care ignoră adesea acordurile semnate de companii pentru a-și rezolva disputele.

Abordarea Beijingului se îndreaptă în aceeași direcție: instanțele interne sunt mobilizate pentru a neutraliza sancțiunile străine și a aplica legislația chineză în litigiile comerciale transfrontaliere.

Din 2020, China și-a extins constant arsenalul de instrumente de securitate economică pentru a contracara restricțiile comerciale și financiare occidentale. Ceea ce a început ca un cadru în principal defensiv a evoluat într-o arhitectură legislativă agresivă, concepută pentru a riposta împotriva companiilor străine care, pentru a se conforma sancțiunilor occidentale, întrerup comerțul cu întreprinderile chineze.

Beijingul încearcă să submineze politicile occidentale de extrateritorialitate, practica juridică și politică prin care un guvern – în principal Statele Unite – își extinde puterea propriilor legi și sancțiuni dincolo de granițele sale, impunându-le companiilor și persoanelor internaționale.

Rețeaua de contramăsuri chinezești

Contramăsurile luate de Beijing includ acum o serie de legi, cum ar fi Legea privind controlul exporturilor (2020), Lista entităților nesigure (2020- vezi aici cele 59 de companii și persoanele fizice sancționate), Legea împotriva sancțiunilor străine (2021), Regulile de blocare (2021), Regulamentul privind combaterea jurisdicției străine neloiale (2026) și prevederile privind securitatea lanțului de aprovizionare (2026).

Concepută inițial ca un mijloc de autoapărare, Legea împotriva sancțiunilor străine este esențială pentru această schimbare strategică. Articolul 12 oferă persoanelor fizice și entităților chineze dreptul de a da în judecată și de a solicita daune de la orice persoană sau companie care implementează sau ajută la implementarea măsurilor restrictive străine. În practică, prevederea permite companiilor chineze să intenteze procese atunci când companiile străine refuză să își îndeplinească obligațiile contractuale, invocând riscul sancțiunilor occidentale.

În același timp, Beijingul interzice entităților chineze să respecte legile altor țări. Acest cadru a fost bazat pe „Statutul de blocare” corespunzător al Uniunii Europene, care protejează companiile europene interzicându-le să respecte sancțiunile americane.

Cu toate acestea, Regulile de excludere ale Chinei au un domeniu de aplicare mult mai larg. Acestea pot fi declanșate după o evaluare generală a faptului dacă o lege străină încalcă dreptul internațional, amenință suveranitatea națională, securitatea sau interesele de dezvoltare ale Chinei.

Extinderea agresivă a jurisdicției

Reglementările recente privind jurisdicția străină permit Beijingului să își exercite jurisdicția asupra acțiunilor din străinătate dacă se demonstrează o „legătură rezonabilă” cu China. Această evoluție confirmă trecerea de la aplicarea defensivă la cea agresivă a legislației chineze în străinătate, oferind Beijingului posibilitatea de a extinde valabilitatea deciziilor sale judiciare la nivel internațional atunci când activitățile străine dăunează intereselor chineze.

În toate cazurile, reglementările chineze exacerbează riscul de conflict între legislația occidentală și cea chineză pentru întreprinderile care operează în China sau depind de date și lanțuri de aprovizionare controlate de Beijing.

Companiile chineze au acum temeiul legal pentru a contesta în instanță respectarea de către partenerii străini a măsurilor occidentale, în timp ce organizațiile sau cetățenii chinezi care suferă pierderi financiare pot intenta procese pentru despăgubiri.

Răsturnarea datelor despre multinaționale

Companiile multinaționale nu mai pot considera respectarea legislației SUA sau UE ca fiind cea mai sigură opțiune. Ani de zile, companiile au evitat riscul sancțiunilor refuzând să facă comerț, deoarece dominația dolarului și puterea extinsă de aplicare a legii a autorităților americane făceau ca acest calcul să fie rațional. Cu toate acestea, domeniul de aplicare tot mai mare al contramăsurilor chineze schimbă regulile jocului. Respectarea măsurilor occidentale poate duce acum la contestații legale în China dacă Beijingul consideră că acest comportament constituie „măsuri restrictive străine discriminatorii”.

Diferențele față de SUA

Hegemonia Chinei diferă de cea a Statelor Unite în moduri esențiale. Influența Washingtonului se bazează pe centralitatea dolarului, pe sistemul financiar american și pe supremația tehnologică.

China nu are încă o putere financiară echivalentă. În schimb, Beijingul dezvoltă un avantaj în alte domenii, în special în mineralele critice, lanțurile de aprovizionare, accesul la piața internă și datele, care se dovedesc deosebit de puternice în sectoarele în care China deține o poziție dominantă.

„Diguri” financiare

În același timp, China încearcă să își reducă vulnerabilitatea la coerciția economică prin promovarea rețelelor alternative de plată și internaționalizarea yuanului.

În acest context, implementează sistemul de plăți CIPS – o alternativă chineză la SWIFT –, platforma de monedă digitală mBridge, precum și programe pilot pentru yuanul digital, limitând influența occidentală.