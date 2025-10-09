Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Pasageri intoxicați cu fum la bordul unei aeronave British Airways

O aeronavă British Airways care zbura de la Istanbul spre Londra a cerut joi aterizarea de urgență la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, din cauza unei degajări de fum la bord, a anunțat purtătorul de cuvânt al Aeroportului Otopeni. Toate persoane aflate la bord au fost evacuate. Patru dintre acestea au acuzat o intoxicare cu fum și au rprimit îngrijiri medicale la fața locului, a precizat Ministerul Sănătății.

„O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Lodra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a transmis Teo Postelnicu, purtător de cuvând al aeroportului pe grupul de presă.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, echipajul a raportat „degajări de fum la bord”, motiv pentru care s-a decis aterizarea de urgență. După aterizare, prezența fumului a fost confirmată, iar toți cei aflați la bord au fost evacuați.

„Patru pasageri acuză stări de rău, posibil intoxicați cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului”, a precizat Ministerul Sănătății.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18:14, potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri. „Pasagerii urmează să fie debarcați și vor fi rerutați pe alte curse, pentru a ajunge la destinație (Londra). Aeronava va rămâne pe aeroportul Henri Coanda în noaptea aceasta”, potrivit reprezentanților aeroportului.

Conform unor surse citate de publicația specializată BoardingPass, cele patru persoane intoxicate cu fum sunt cei patru însoțitori de bord care făceau parte din echipajul zborului.

