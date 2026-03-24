BREAKING Israelul anunță că va ocupa sudul Libanului: „Podurile peste râul Litani au fost distruse, armata va controla zona”

Armata israeliană va ocupa o zonă din sudul Libanului, care se întinde de la graniță până la râul Litani, la aproximativ 30 de kilometri mai la nord, pentru a-și asigura securitatea, a anunțat marți ministrul Apărării, Israel Katz, potrivit AFP.

Forțele israeliene „fac manevre în interiorul teritoriului libanez pentru a prelua controlul asupra unei linii de apărare avansate”, a declarat Katz într-un clip video difuzat de biroul său.

„Cele cinci poduri peste Litani care erau folosite de Hezbollah pentru a trece teroriști și arme au fost distruse, iar (armata) va controla celelalte poduri și zona de securitate până la Litani”, a adăugat el.

„Sutele de mii de locuitori din sudul Libanului care au fost evacuați spre nord nu se vor întoarce la sud de Litani până când nu va fi asigurată securitatea locuitorilor din nordul (Israelului)”, a mai spus Katz.

Aceste declarații au reprezentat primul anunț explicit al unui oficial israelian privind ocuparea teritoriului libanez, venit după speculații și semnale în acest sens și după ce armata Israelului a bombardat poduri și alte zone din Liban în lovituri militare tot mai intense.

Ministru: „Noua graniță trebuie să fie râul Litani”

De asemenea, luni, ministrul israelian al finanțelor, Bezalel Smotrich, a spus că Israelul ar trebui să-și extindă granița cu Libanul până la râul Litani, mult în interiorul Libanului, potrivit Reuters.

Smotrich a declarat într-o emisiune de radio israeliană că campania militară din Liban „trebuie să se încheie cu o realitate complet diferită, atât în ceea ce privește decizia Hezbollah, cât și schimbarea granițelor Israelului”.

„Spun aici în mod definitiv… în fiecare loc și în fiecare discuție: noua graniță israeliană trebuie să fie râul Litani”, a spus Smotrich.

Declarațiile lui Smotrich au avut un ecou puternic în Liban, care încearcă să iasă dintr-un ciclu de invazii și ocupații de zeci de ani din partea vecinului său. Forțele israeliene au lansat atacuri repetate asupra Libanului începând din 1978 și au ocupat sudul țării între 1982 și 2000.

Israelul a bombardat zona și a ordonat evacuări

Libanul a fost antrenat în războiul regional pe 2 martie, când Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului.

De atunci, Israelul a ordonat tuturor locuitorilor să evacueze zona de la sud de râul Litani, pe măsură ce bombardează zona cu atacuri aeriene, considerând-o un bastion al Hezbollahului, care a continuat atacurile cu rachete asupra Israelului.

Autoritățile libaneze afirmă că atacurile aeriene și terestre israeliene au ucis peste 1.000 de persoane, iar peste un milion au fost alungați din casele lor.

Un oficial libanez a declarat pentru Reuters că Beirutul încă mizează pe puterile străine pentru a exercita suficientă presiune asupra Israelului pentru a pune capăt războiului, prin intermediul unei oferte a președintelui Joseph Aoun de a purta discuții directe.

Armata israeliană afirmă că trupele sale din Liban desfășoară manevre terestre și raiduri asupra militanților Hezbollah și depozitelor de arme, cu scopul de a proteja locuitorii din nordul Israelului de Hezbollah.

Luni, trupele sale au capturat „mai mulți” luptători Hezbollah la sud de Litani, a afirmat armata.

Guvernul libanez a interzis activitatea militară a Hezbollah și a declarat că dorește să inițieze discuții directe cu Israelul.

Sunt distruse toate podurile peste râul Litani

În weekend, Israelul a lovit un pod principal care leagă sudul Libanului de restul țării, după ce a ordonat armatei sale să distrugă toate punctele de trecere peste râul Litani și să intensifice demolarea caselor din apropierea frontierei sudice.

Dreptul internațional interzice, în general, forțelor armate să atace infrastructura civilă, iar șeful ONU pentru drepturile omului a criticat acțiunile Israelului în Liban, în special utilizarea pe scară largă a ordinelor de evacuare.

Israelul susține că evacuările au scopul de a ține civilii la adăpost atunci când atacă Hezbollah.

Luni, atacurile israeliene au lovit încă două puncte de trecere peste râul Litani – un drum care trece lângă un pod principal lovit duminică și un alt pod mic pe o altă porțiune a râului.