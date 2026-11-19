Parte din grupul Altex România, BRICO deschide astăzi, primul showroom BRICO Studio, în incinta Aurora Retail Park Giurgiu.

Noul tip de magazin, de mai mici dimensiuni – 600 mp, este dedicat exclusiv amenajării bucătăriilor, băilor și dressingurilor, cu mobilier modular personalizabil în funcție de spațiul și stilul fiecărui client, transmite compania într-un comunicat de presă.

„BRICO Studio aduce o noutate pentru clienții din județ: o gamă variată de bucătării, băi și dressinguri, completată de servicii integrate de consultanță pentru configurare și design personalizat, de livrare și montaj. În plus, clienții pot comanda direct din showroom electrocasnicele potrivite din gama Altex sau produse pentru amenajarea casei de la BRICO, astfel încât un proiect început aici să poată fi finalizat cu tot ce este necesar pentru casă,” a declarat Raul Filip, Director General Adjunct Altex România.

Ce vor putea găsi clienții în noul format de magazin:

Mobilier modular și accesorii pentru bucătării, băi și dressinguri. Soluții complete personalizabile în funcție de spațiu și stil;

Consultanţa, măsurători si proiectare 3D gratuite;

Electrocasnice și produse de amenajare, care pot fi comandate direct din showroom;

Livrare în 7 zile și servicii de montaj;

Posibilitatea de finanțare în rate cu dobandă zero;

Acces la întreaga gamă de produse pentru casă din ecosistemul Brico – Altex România.

Zona dedicată bucătăriilor cuprinde 12 modele expuse, din 10 colecții de bucătării modulare disponibile în multiple configurații. Bucătăriile acoperă orice stil, de la clasic la modern sau chiar industrial, inovație pentru optimizare spatiu și standarde de calitate cu o durată de viață de 25 de ani pentru fronturi, informează compania.

Pentru baie, showroom-ul propune 7 colecții de mobilier, produse exclusive și mărci proprii, precum GoodHome.

Brico Studio Giurgiu este primul showroom sub acest brand din țară, compania intenționand să extindă modelul și în alte orașe.

