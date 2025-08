Britanicii au predat României a doua navă dintr-o achiziție de două vase militare costând 150 de milioane de euro. Pentru ce vânătoare va fi folosită

O navă a Marinei Regale a Regatului Unit a intrat luni, 4 august, în componența Forțelor Navale Române.

Nava Pembroke, un vânător de mine de tip Sandown, se va numi „Căpitan Constantin Dumitrescu”, scrie publicația PlymouthLive.

„Vânător de mine”

Achiziționarea navei face parte din programul „Vânător de mine”, aprobat în mai 2023 de Parlamentul României.

Programul are o valoare de 150.000.000 de euro (fără TVA) și are trei subcomponente: un acord ”guvern – guvern” cu Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care are ca obiectiv cele două vânătoare de mine din clasa Sandown modernizate, plus suportul logistic inițial cu constructorul platformelor navale Babcock International Group.

Programul conține și un contract de achiziție cu compania Atlas Elektronik UK, operatorul economic certificat de Marina Regală a UK. Ea întreține sistemele autonome de cercetare și încărcăturile de distrugere aferente sistemului SeaFox de luptă contra minelor, instalate la bordul navelor din clasa Sandown, așa cum sunt cele două nave preluate de România.

Un echipaj de 40 de oameni

Navele de tipul acesta folosesc sonare de înaltă calitate menite să găsească mine amplasate inițial pe fundul mării. Una dintre misiunile cunoscute ale vasului Pembroke, devenit acum „Căpitan Constantin Dumitrescu”, este cea în care a identificat și eliminat o mină rusească din perioada Primului Război Mondial.

Nava HMS Pembroke, devenită „Căpitan Constantin Dumitrescu”. Foto: Royal Navy

Predarea navei s-a făcut într-o ceremonie în portul britanic Rosyth din Scoția, în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, a comandantului operațiilor maritime din Marina Regală Britanică, general-maior Rich Cantrill, și a membrilor echipajului navei, transmit Forțele Navale Române. Este a doua navă de acest tip care este predată României. Prima, HMS Blyth, devenită M 270„Sublocotenent Ion Ghiculescu”, a fost predată în septembrie 2023.

„Ne bucurăm să vedem nava Pembroke ajunsă la Forțele Navale Române. Ea va îndeplini un rol important în securitatea Mării Negre, iar acest lucru arată legătura tot mai puternică dintre cele două armate”, a declarat Rich Cantrill.

„Vânătorul de mine este o navă militară interoperabilă cu structurile NATO, face parte din clasa Sandown, are un deplasament de 600 de tone, lungimea de 52,5 metri, lățimea de 10,9 metri, pescajul de 2,3 metri și este dotat cu capabilități de luptă contra minelor marine (MCM)”, au transmis Forțele Navale Române.

Conform acestora, echipajul navei este format din 40 de marinari militari și este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău, iar în perioada următoare, marinarii militari de la bordul vânătorului de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” vor desfășura activități de pregătire, în vederea executării marșului de dislocare spre portul militar Constanța, unde nava va ajunge până la sfârșitul acestui an.