Bruxelles-ul propune ca autoritățile să țină mai mult cont de calitate și de originea europeană a produselor, nu doar de preț, în încercarea de a contracara China 

Autoritățile din țările Uniunii Europene vor fi încurajate să cumpere mai multe bunuri și servicii produse în Europa atunci când folosesc bani publici, în cadrul celui mai recent demers al UE de a contracara forța economică a Chinei. Într-un nou plan de tip „Cumpără european”, Comisia Europeană a publicat miercuri propuneri pentru o reformă amplă a regulilor UE privind achizițiile publice.

Autoritățile naționale și instituțiile publice, precum școlile și spitalele, vor fi încurajate să cumpere bunuri și servicii produse în Europa. Spre deosebire însă de planurile anterioare, care urmăreau stimularea producției de tehnologii curate în interiorul blocului comunitar, nu vor exista cote obligatorii pentru produsele „fabricate în Europa”.

Oficialii de la Bruxelles sunt îngrijorați că multe instituții publice consideră că regulile europene actuale le obligă să aleagă oferta cu cel mai mic preț atunci când cheltuiesc bani publici. Acest lucru poate face ca un contract să ajungă la o companie din afara Europei.

Stéphane Séjourné, comisarul european responsabil de politica industrială, le-a declarat jurnaliștilor că noul regulament le va oferi autorităților și instituțiilor publice mai multă claritate și siguranță juridică atunci când achiziționează bunuri și servicii produse în Europa.

„Cumpărătorii vor putea acorda un tratament preferențial ofertelor europene și vor putea limita sau respinge ofertele provenite din țări care nu au un acord privind achizițiile publice sau care nu respectă normele internaționale obligatorii în acest domeniu”, a spus el.

Bruxelles-ul vrea să limiteze avantajul companiilor din China

Bruxelles este îngrijorat de avansul pe care Beijingul îl face pe piețele europene de transport și infrastructură, în special în condițiile în care companiile chineze beneficiază de subvenții de stat care le permit să ofere prețuri mai mici decât competitorii europeni.

În aprilie, Comisia Europeană a împiedicat o companie chineză producătoare de material rulant să participe la un consorțiu care urma să construiască o nouă linie de metrou în Lisabona, după ce o investigație a stabilit că firma beneficiase de subvenții de stat care îi ofereau „un avantaj concurențial neloial”.

Anul trecut, Bruxelles-ul a deschis o investigație și în cazul companiei chineze de securitate Nuctech, care a furnizat scanere de securitate aeroporturilor și porturilor europene. Oficialii UE suspectează că firma a beneficiat de subvenții și facilități fiscale care i-au oferit un avantaj neloial pe piața europeană, însă investigația nu a ajuns încă la o concluzie finală.