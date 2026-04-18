Bucătarul unui hotel de cinci stele din Canada e acuzat că a vândut substanțe mortale în zeci de țări. Peste 1.200 de colete trimise

Kenneth Law, un bucătar canadian în vârstă de 60 de ani, a semnat un acord cu autoritățile canadiene într-un dosar în care este acuzat că a trimis substanțe letale unor persoane care s-au sinucis, conform anunțului făcut de avocatul său, a scris Sky News.

Chef-ul a acceptat să pledeze vinovat pentru consilierea sau asistarea sinuciderii, spune avocatul Matthew Gourlay. În schimb, procurorii canadieni vor renunța la cele 14 capete de acuzare de crimă. Cazul revine în instanță, luni, în Newmarket, Ontario.

Potrivit poliției canadiene, Law, la acea vreme bucătar în restaurantul hotelului de cinci stele Fairmont Royal Hotel din Toronto, a folosite o serie de site-uri pentru a vinde o substanță chimică otrăvitoare unor persoane expuse riscului de autovătămare.

Cel puțin 1.200 de colete trimise în peste 40 de țări

Bărbatul este suspectat că a trimis cel puțin 1.200 de colete către peste 40 de țări. Autoritățile din Statele Unite, Italia, Australia, Noua Zeelandă și Regatul Unit au lansat la rândul lor investigații.

Autoritățile britanice precizaseră că investighează 109 decese asociate furnizării de substanțe otrăvitoare prin intermediul platformelor online.

În Canada, sinuciderea asistată este legală din 2016 pentru persoanele cu vârste de cel puțin 18 ani, însă legislația interzice recomandarea sinuciderii.

Orice adult cu o boală gravă poate solicita asistență pentru a muri, dar trebuie să ceară ajutorul unui medic.

Legislația canadiană pedepsește complicitatea la sinucidere cu până la 14 ani de închisoare. În schimb, o condamnare pentru crimă se pedepsește cu închisoare pe viață, fără șanse de eliberare condiționată timp de cel puțin 25 de ani.

