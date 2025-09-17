Bucharest Street Art Festival – Cartier 23 | 3–5 octombrie 2025

Între 3 și 5 octombrie 2025 are loc o nouă ediție a Bucharest Street Art Festival, eveniment care transformă Cartierul 23 August într-un spațiu viu, colorat și deschis dialogului dintre artiști, comunitate și public. Organizat de Asociația Alternative Bucharest, Bucharest Street Art Festival – Cartier 23 propune un program cultural complex ce îmbină arta stradală, educația vizuală și implicarea socială, cu scopul de a aduce arta mai aproape de oameni și de a reactiva o zonă industrială marginalizată din punct de vedere cultural și social.

Deschiderea evenimentului va avea loc pe 3 Octombrie, ora 18.00, la Institutul Goethe din București, cu vernisajul expoziției ,,Street Levels’’, unde fiecare artist prezent în eveniment va expune câte o lucrare originală. Festivalul continuă în aceeași locație, de la ora 19.00 prin conferința publică „Arta urbană în România – o perspectivă feminină”, moderată de Elvira Lupșa, care le are invitate pe Alexandra Constantin, Ocu și Alexa Lincu.

Timp de două zile, între 4 și 5 octombrie, Cartierul 23 August devine un spațiu viu, colorat și deschis dialogului dintre artiști, locuitori și public. Publicul va participa la ateliere creative, pereții cartierului vor prinde viață prin intervenții de artă stradală realizate de artiști locali și internaționali din Italia, Germania, Franța și Ungaria, arta aducând astfel schimbare și coeziune socială.

Alte repere ale evenimentului sunt proiecția filmului documentar ,,Sticker Movie’’, atelierul de artă murală pe tema sănătății mintale cu Wanda Hutira, dar și un tur ghidat despre istoria industrială a cartierului 23 August cu Alexandru Binescu.

Printre artiștii care vor aduce arta lor în spațiul urban se numără AKSID (Germania), Alin Mihai, Cristian Scutaru, Daniel Ferencz (Ungaria), HarceaPacea, Ortaku, Razew, RO, ROMB, Seboh Creation, SFC Crew (Andreea Oprișan & Odette), SICK-BOY XIII (Italia), SYRK (Franța) și Wanda Hutira. Locația centrală a evenimentului este Școala Gimnazială nr. 78.

Festivalul este cu și despre comunitate, pentru un București mai colorat și mai aproape de oameni.

Proiectul Bucharest Street Art Festival – Cartier 23 este co-finanțat de ARCUB prin programul București Împreună 2025 și se bucură de sprijinul Institutului Goethe, Institutului Francez din România, Institutului Italian de Cultură și Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar București. Partenerii media ai festivalului sunt Buletin de București, Euronews, Curent Media, Cultura la dubă, MindCraft Stories, HotNews și Libertatea.

Parteneriat media