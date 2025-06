Bucharest Tech Week 2025 a atras peste 31.000 de vizitatori

Bucharest Tech Week, cel mai amplu festival de tehnologie și inovație din România, a atras, în ediția din acest an, aproximativ 31.000 de vizitatori. Evenimentul își consolidează astfel poziția de reper central pentru conectarea ecosistemului tech – de la lideri globali și companii de tehnologie, la profesioniști și publicul larg interesat de soluții tech.

Structurat în două componente majore, Bucharest Tech Week a debutat cu Tech Expo, cel mai mare eveniment B2C de tehnologie din România, desfășurat în weekendul 14–15 iunie la Romexpo, Pavilion B1. Ulterior, în perioada 16 și 20 iunie, NORD Events Center by Globalworth a găzduit cele cinci Business Summit-uri, dedicate profesioniștilor din domenii esențiale pentru viitorul digital.

Tech Expo: Interacțiune directă cu inovațiile care transformă viața cotidiană

Tech Expo a atras cca. 30.100 de vizitatori, ceea ce confirmă interesul crescut al publicului pentru cele mai noi soluții tehnologice utile în viața de zi cu zi. Evenimentul, desfășurat pe o suprafață de aproape 4.000 mp, a reunit peste 50 de parteneri care au expus mai mult de 1.400 de produse și soluții inovatoare.

De la mobilitate electrică și soluții smart home, până la health & wellbeing tech, educație digitală, gadgeturi și realitate virtuală, publicul a avut ocazia să interacționeze direct cu cele mai noi tehnologii care modelează viitorul vieții cotidiene. Vizitatorii au testat vehicule electrice, scutere, stații de încărcare cu energie regenerabilă, roboți umanoizi, simulatoare auto și de zbor, aplicații educaționale, dispozitive de monitorizare a sănătății și sisteme smart home complet integrate.

Printre brandurile prezente s-au numărat: BCR, Mercedes-Benz, ASUS, Motorola, Ford, DREAME, Suzuki, Tesla, TechCuisine Smarthome, DAB Auto, BYD, Shaw, IRIS Robotics, SALUS Controls și altele. Fiecare a venit cu soluții care reflectă transformările actuale în stilul de viață, muncă și mobilitate, într-un context digital în continuă evoluție.

Business Summits: Cinci zile de conferințe dedicate transformării digitale și leadershipului în tehnologie

Business Summits, componenta business a Bucharest Tech Week, a reunit peste 1.780 de profesioniști care au participat, timp de cinci zile, la conferințe axate pe transformarea digitală, inovație și leadership. Deschiderea oficială a conferințelor a avut loc pe 16 iunie și i-a avut ca invitați pe Andrei Niculae (Vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României), Thomas Kolarik (VP IT & Operations BCR) și Alexandru Măxineanu (Managing Partner Universum Expo). Evenimentul a marcat începutul unei săptămâni intense de conținut aplicat, networking și schimb de expertiză între lideri globali, inovatori tech și profesioniști din industrie.

Ediția din acest an a adus pe scenă peste 60 de speakeri locali și internaționali care au susținut prezentări în cadrul celor cinci summituri tematice– Innovation, Future: AI, HR Masters, AI Coding și Software Architecture – acoperind direcțiile majore care modeleează viitorul industriilor digitale și organizaționale.

Printre momentele remarcabile ale acestei ediții s-a numărat apariția lui Tilly Lockey – influencer global cu brațe bionice, speaker motivațional și ambasadoare a tehnologiei bionice. În cadrul Innovation Summit, Tilly a oferit o perspectivă autentică despre cum tehnologia poate susține incluziunea și poate redefini limitele umane.

Line-up-ul internațional a inclus experți de top din companii de renume mondial, precum: Dominik Heinrich (The Coca-Cola Company), Andy Grant (NVIDIA), Corrado de Bari (Oracle), Claire Renaud (DELL), Nazim Unlu (Novartis), Sonika Kapil (Microsoft), Mark Oost (Capgemini) sau Donatella de Vita (Pirelli). Specialiștii au abordat subiecte cheie precum aplicațiile concrete ale inteligenței artificiale, adoptarea supercomputingului, arhitectura software, leadership-ul în era digitală, transformarea organizațională sau wellbeing-ul angajaților, oferind participanților perspective aplicate și insighturi relevante din culisele celor mai influente companii din lume.

Bucharest Tech Week reflectă direcția în care evoluează ecosistemul digital, oferind anual un cadru relevant pentru prezentarea tendințelor, validarea inovației și interacțiunea directă cu tehnologia, prin componente dedicate atât mediului de business, cât și publicului larg.

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM EXPO.

Partenerii ediției actuale au fost:

Main Partner : BCR

Innovation Summit Partner: Mercedes-Benz

Future Summit: AI Partner: SAP

HR Masters Summit Partner : Undelucram.ro

AI Coding Summit Partner: AD/01

Software Architecture Summit: EPAM Romania

Sponsori: PPC Blue, DREAME, DKV Mobility Romania, Endava Romania, certSIGN, IT Smart Systems, Allianz Services, Trenkwalder, Schwarz IT, SAMSUNG, Concentrix, ASUS, FOTC, SanoPass, Enayati Medical City

Communication Partner: SMSO

Internet Partner: VIVA Telecom

Refresh Partner: AQUA Carpatica

###

Despre Universum

UNIVERSUM este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ai în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate. Expertiza companiei variază de la producția de evenimente și livrarea de teambuildinguri, până la dezvoltarea de software pentru industria evenimentelor și administrarea propriilor locații pentru evenimente.

Portofoliul UNIVERSUM include evenimente de mare amploare din domeniul tehnologiei (GoTech World, Bucharest Tech Week), evenimente din sectorul imobiliar (Imobiliarium) și evenimente sportive (Legendary – The Sports Community Festival), alături de peste 200 de evenimente corporate personalizate în fiecare an.

UNIVERSUM este una dintre cele doar șase companii românești clasate în „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2020” de către Financial Times.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovație.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferința și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

The Smart Home Summit este evenimentul dedicat tehnologiilor de automatizare a locuințelor, care prezintă cele mai recente soluții pentru case inteligente. Conceptul explorează inovații avansate în securitate, controlul energiei și confort, oferind participanților o viziune clară asupra viitorului locuințelor conectate. Sub sloganul „Europe’s leading home automation event”, The Smart Home Summit oferă o platformă unică (scenă și spațiu expo) și aduce în prim-plan digitalizarea clădirilor office, dar și rezidențiale, cât și importanța tehnologiei în viitorul home & building automation.

Parteneriat media