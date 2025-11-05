București – Budapesta, în doar șase ore cu trenul, față de 15 ore. Cum arată planul Comisiei Europene pentru dezvoltarea trenurilor de mare viteză până în 2040

Comisia Europeană a lansat un plan pentru „accelerarea trenurilor” de mare viteză în Europa, iar asta ar însemna că, în 2040, ar trebui ca un drum de la București spre Budapesta sau Sofia să dureze în jurul a șase ore. Pentru așa timpi ar fi nevoie ca pe magistralele mari să se circule cu 200 km/h, ceea ce înseamnă de 3-4 ori peste media din prezent în România.

Cele mai rapide trenuri românești ating în prezent 160 km/h, viteza fiind posibilă însă pe sub 3% din rețea. Viteza medie pe toată rețeaua este în jurul a 45 km/h, dar sunt lungi porțiunile cu limitare la 30 km/h.

Cu cat ar trebui sa scada timpii de parcurs intre marile orase europene (sursa Comisia Europeana)

Conform planului prezentat de Comisia Europeană, peste 15 ani o călătorie de la București la Budapesta ar trebui să dureze 6 ore și 15 minute, față de peste 15 ore în prezent, iar un drum cu trenul București – Sofia ar trebui să fie de șase ore, față de peste zece ore în prezent.

Mai mult, un drum București – Varșovia ar trebui să dureze doar 9 ore și jumătate, în timp ce în prezent nu există tren direct, iar cu schimbare la Budapesta totul durează mai mult de o zi. Sunt oferite și exemple către țările baltice, obiectivul fiind ca drumul dintre capitala României și Vilnis să dureze 12 ore, iar spre Riga, peste 15 ore. Dacă cineva ar vrea să ia trenul spre aceste orașe, drumul ar dura în prezent peste 30 de ore.

„Bazându-se pe rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), planul stabilește obiectivul de a reduce la jumătate durata multor călătorii feroviare populare din Europa comparativ, cu situația din prezent. De exemplu, până în 2030, pasagerii vor putea călători de la Berlin la Copenhaga în patru ore, în loc de șapte ore acum. Până în 2035, Sofia și Atena vor fi la doar șase ore distanță pe calea ferată, iar noi conexiuni transfrontaliere vor lega țările baltice și vor permite pasagerilor să călătorească de la Paris la Lisabona, via Madrid” se spune în comunicatul CE.

Planul vizează o rețea feroviară de mare viteză complet funcțională până în 2040, structurată în jurul a patru piloni principali:

Accelerarea investițiilor și armonizarea unei rețele europene interoperabile de mare viteză

Un cadru atractiv și competitiv pentru serviciile feroviare

Susținerea unui sector feroviar european puternic, inovator și armonizat

Consolidarea guvernanței la nivelul UE pentru coordonarea și implementarea viziunii.

Unul dintre „pilonii” acestui plan se referă la eliminarea blocajelor transfrontaliere prin stabilirea unor termene obligatorii până în 2027 și prin identificarea opțiunilor pentru viteze mai mari, inclusiv de peste 250 km/h acolo unde este fezabil economic.

O propunere care va fi detaliată în 2026 va urmări îmbunătățirea sistemelor de ticketing și rezervare transfrontalieră, pentru ca pasagerii să poată planifica și cumpăra mai ușor călătorii internațioanle fără întreruperi.

O altă chestiune importantă ține și de eliminarea barierelor de intrare pentru operatorii noi de trenuri de mare viteză.