București, înapoi în viitor! În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță acestui oraș

UEFA a anunțat astăzi că Bucureștiul va găzdui un eveniment major: finala Europa League din 2028! Tot astăzi, Bucureștiul a fost aruncat în proteste violente.

Bucureștiul aștepta cu mare interes ziua de 15 septembrie, fiindcă avea pe agendă bifarea unui mare succes la nivel de imagine, de organizare și de anvergură internațională: obținerea finalei Europa League 2028!

De ce ne-am adus aminte de mineri și de mineriada din 1990

În așteptarea verdictului UEFA, Capitala s-a ales cu un mega haos, rezultat din protestele ciobanilor din Piața Victoriei. Protestele sunt legitime. Supărarea este sănătoasă, câtă vreme se exprimă nonviolent.

Am avut însă violențe dinspre manifestanții „ciobani”, apoi gaze lacrimogene, plus scene care au adus aminte, celor trecuți azi de 45 de ani, de ceea ce s-a petrecut tot în centrul Bucureștiului, dar în iunie 1990.

Atunci, ne amintim ca și cum s-ar fi produs ieri, minerii au vandalizat orașul, au bătut oameni și au oripilat o țară întreagă. E, desigur, o exagerare să suprapui. Nu suprapunem, oferim doar o comparație. Și ne gândim la viitor. Pentru că nici mineriadele n-au căzut din cer. Mai fuseseră violențe în București, în ianuarie 1990.

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