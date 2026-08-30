Bucureștiul distrus pe timp de pace. Demolările ilegale de pe Berzei-Buzești, un scandal îngropat, fără vinovați

După demolările brutale din perioada regimului comunist, la sfârșitul anului 2010, nimeni n-ar fi crezut că aproape 100 de clădiri de pe două din cele mai vechi artere comerciale ale Bucureștiului, Berzei și Buzești, vor fi puse la pământ.

De ce? Pentru fluidizarea traficului, explicau mai marii P.M.B. Pentru ca aleșii să aibă cale liberă, verde de la Guvern la Parlamentul din Casa Poporului, pe Axa Buzești-Berzei-Uranus, o mini-autostradă.

12 imobile de pe Lista Monumentelor Istorice au fost demolate pe furiș, la adăpostul întunericului, cu ordin de la Primărie. Printre ele s-a aflat și Hala Matache.

Citește, pe B365.ro, despre soarta Halei Matache și despre cum s-au prescris faptele din dosarul demolărilor în cazul proiectului Berzei-Buzești.