Bucureștiul, sub alertă de furtuni. Se anunță vijelii de 60 km/h și grindină

Capitala este vizată sâmbătă, începând cu ora 12, de o avertizare cod galben de furuni. Alerta expiră la noapte, după ora 2.

Potrivit ANM, în București, vremea va fi în general instabilă pe parcursul zilei de sâmbătă.

După-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni ( 1…3 cm).

Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade, iar cea minimă de 15…16 grade.