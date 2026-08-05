Bucureștiul, sub două alerte de vreme severă. ANM a emis prognoza meteo până pe 9 august

Valul de căldură va fi în continuare intens și persistent în București până pe 9 august, în timp ce sunt așteptate furtuni și vijelii, mai ales după-amiaza și seara, anunță meteorologii.

Capitala se află până pe 7 august, la ora 10.00, sub alertă cod portocaliu de caniculă. De asemenea, un cod galben de furtuni puternice intră în vigoare mâine, la ora 12.00, până seara, la ora 21.00.

Potrivit prognozei emise de ANM, miercuri, în Capitală, valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfort termic accentuat. Temperatura maximă va fi de 37…38 de grade, iar cea

minimă de 18…21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Joi, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă. Temperatura maximă va fi de 37…38

de grade, iar cea minimă de 19…21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului și vijelii (cu viteze de 60…80 km/h), averse (5…10 l/mp, izolat posibil peste 15 l/mp) și descărcări electrice.

Vineri, valul de căldură intens va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă de 19…21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului (cu viteze de 50…60 km/h), descărcări electrice și averse (5…10 l/mp și posibil peste 15 l/mp).

Sâmbătă, valul de căldură va continua să persiste, astfel va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 18…20 de grade (noapte tropicală).

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, descărcări electrice, averse ce pot avea și caracter torențial (10…15 l/mp), intensificări ale vântului și vijelii.