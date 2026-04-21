Buget record de 1,5 trilioane de dolari cerut de Donald Trump pentru Apărare. Pentagonul dezvăluie ce este inclus în categoria „priorităţi prezidenţiale”

Pentagonul a dezvăluit marţi mai multe detalii despre bugetul de apărare în valoare de 1,5 trilioane de dolari, solicitat de preşedintele Donald Trump, pe anul fiscal 2027, de departe cea mai mare creştere anuală a cheltuielilor americane pentru apărare din perioada de după Al Doilea Război Mondial.

Într-o nouă iniţiativă, Pentagonul a creat o categorie pe care o numeşte „priorităţi prezidenţiale”, care include apărarea antirachetă „Golden Dome”, supremaţia în domeniul dronelor, inteligenţa artificială şi infrastructura de date, precum şi baza industrială de apărare, au declarat presei oficiali ai Pentagonului, scrie Agerpres.

Trump a solicitat anul trecut Congresului SUA un buget de apărare naţională în valoare de 892,6 miliarde de dolari, apoi a adăugat 150 de miliarde de dolari printr-o cerere de buget suplimentară, ceea ce a ridicat valoarea totală a bugetului la peste 1 trilion de dolari pentru prima dată în istoria americană.

Cât priveşte construcţia navală, bugetul prevede peste 65 de miliarde de dolari pentru achiziţionarea a 18 nave de război şi a 16 nave de sprijin construite de General Dynamics şi Huntington Ingalls Industries, ca parte a ceea ce Pentagonul numeşte iniţiativa „Flota de Aur”, cea mai mare comandă în domeniul construcţiilor navale din 1962, au declarat oficialii.

„Cea mai mare investiţie în drone de atac şi tehnologie anti-drone din istoria SUA”

Bugetul prevede creşterea achiziţiilor de avioane Lockheed Martin F-35 la 85 de unităţi pe an şi include 102 miliarde de dolari pentru achiziţia de avioane, precum şi pentru cercetare şi dezvoltare, ceea ce reprezintă o creştere de 26% faţă de anul precedent, potrivit aceloraşi oficiali.

Dezvoltarea sistemelor de nouă generaţie, precum avionul de vânătoare F-47 al Boeing Co., este, de asemenea, o prioritate, în timp ce se solicită 6,1 miliarde de dolari pentru bombardierul B-21 al Northrop Grumman.

Referitor la aparatele fără pilot, înalţii oficiali califică cererea de finanţare drept cea mai mare investiţie în drone de atac şi tehnologie anti-drone din istoria SUA. Bugetul prevede 53,6 miliarde de dolari pentru platforme autonome de drone şi logistică destinate să fie utilizate în zone de război, precum şi 21 de miliarde de dolari pentru muniţii, tehnologii anti-drone şi sisteme avansate.

Grupul pentru războiul autonom de apărare din cadrul Ministerului american al Apărării, care primise anterior aproximativ 225 de milioane de dolari, ar urma să-şi vadă finanţarea crescând până la aproximativ 54 de miliarde de dolari. Înalţi oficiali au declarat că cea mai mare parte a acestor fonduri este destinată aplicării tehnologiilor existente în prezent, nu cercetării fundamentale pe termen lung, şi au confirmat că grupul a preluat efectiv iniţiativa anterioară a Pentagonului privind dronele „Replicator”.

O extindere a trupelor cu 44.000 de noi membri

Bugetul propune contracte de achiziţii publice plurianuale pentru mai multe programe de muniţii, susţinând că contractele pe termen mai lung oferă atât marilor companii din domeniul apărării, cât şi furnizorilor lor mici şi mijlocii stabilitatea necesară pentru extinderea producţiei.

Se are în vedere şi o majorare salarială orientată în special către soldaţii de rang inferior, care vor beneficia de o creştere a remuneraţiei cu 7%, în timp ce comandanţii lor vor beneficia de o creştere cu 6%, iar gradele superioare, cu 5%. Bugetul propune, de asemenea, extinderea trupelor cu 44.000 de membri suplimentar în anul fiscal 2027, în timp ce pe anul fiscal în curs era prevăzută o suplimentare a trupelor cu 20.000 de persoane.

Bugetul nu include însă fonduri destinate conflictului cu Iranul. Un înalt oficial al Pentagonului a declarat că, având în vedere calendarul procesului de alocare a fondurilor, va fi probabil necesară o cerere de buget suplimentară pentru a acoperi costurile operaţionale pe termen scurt şi necesităţile de reaprovizionare generate de conflict.