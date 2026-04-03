Buget record pentru apărare propus de Casa Albă. 1.500 de miliarde de dolari pentru sistemul „Golden Dome” și investiții în muniție. Tăieri de la sănătate și programe sociale

Casa Albă propune un buget de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari pentru apărare în anul fiscal 2027, o propunere care duce cheltuielile militare la cel mai ridicat nivel din istoria modernă, în contextul războiului în desfășurare cu Iranul, notează CNN.

Proiectul, prezentat vineri, prevede o creștere de peste 40% a cheltuielilor militare față de anul precedent.

Documentul prevede consolidarea stocurilor de muniții și extinderea flotei navale a SUA, precum și începerea construcției sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome”, propus de președintele Donald Trump. De asemenea, sunt prevăzute creșteri salariale semnificative, între 5% și 7%, pentru întreg personalul militar, cu scopul de a sprijini recrutarea și menținerea efectivelor.

Din cele 445 de miliarde de dolari pe care administrația vrea să le adauge la bugetul apărării, Casa Albă propune ca 350 de miliarde să fie adoptate printr-un proiect de lege aflat în pregătire de către republicani, folosind o procedură care necesită doar majoritate simplă în Senat, ceea ce înseamnă că nu ar mai fi nevoie de sprijinul democraților.

Fonduri suplimentare pentru arsenalul nuclear

Nivelul istoric al cheltuielilor pentru apărare vine pe fondul războiului în desfășurare cu Iranul și indică un interes redus al Casei Albe de a redirecționa atenția și resursele către alte priorități, în pofida asigurărilor repetate ale lui Donald Trump că intenționează să reducă intensitatea conflictului din Orientul Mijlociu în următoarele săptămâni.

Propunerile de buget pentru alte agenții reflectă, de asemenea, interesul administrației de a consolida sistemele de apărare ale țării.

De exemplu, Departamentul pentru Energie prevede majorarea finanțării pentru Administrația Națională pentru Securitate Nucleară cu peste 3,5 miliarde de dolari, pentru dezvoltarea de noi focoase nucleare, modernizarea celor existente și crearea de tehnologii pentru viitoarele sisteme navale ale SUA.

Bugetul anual al Casei Albe reprezintă, în esență, o listă de dorințe a administrației, care rareori este adoptată integral de Congres. Legislativul păstrează controlul asupra cheltuielilor publice și, în trecut, a ignorat frecvent porțiuni întregi din acest plan.

Tăieri masive pentru programele „woke”

Propunerea de buget prevede, în schimb, reducerea cheltuielilor non-militare cu 10%, o tăiere de 73 de miliarde de dolari care ar afecta în principal locuințele, serviciile sociale, sănătatea și alte programe interne pe care administrația le-a criticat drept „woke”, termen menționat de 34 de ori în documentul de 92 de pagini.

Printre programele care ar urma să fie eliminate se numără ajutorul de aproximativ 4 miliarde de dolari pentru plata energiei destinate gospodăriilor cu venituri mici, precum și un program de 775 de milioane de dolari pentru servicii comunitare, orientat spre reducerea sărăciei și sprijinirea independenței economice.

Propunerea pentru Departamentul Energiei include și tăierea sau redirecționarea unor fonduri din legea bipartizană pentru infrastructură adoptată în mandatul fostului președinte Joe Biden. Documentul prevede anularea a 15 miliarde de dolari și realocarea a peste 4,5 miliarde, precum și eliminarea a peste 1 miliard de dolari pentru cercetarea în domeniul climei și energiei curate.

Bugetul prevede și reducerea la jumătate a finanțării pentru Agenția pentru Protecția Mediului, precum și eliminarea unor programe de mediu.

Alte priorități ale lui Trump, inclusiv privatizarea sporită a securității aeroportuare

Planul include tăieri pentru Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență și Agenția pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii, ambele parte a Departamentului pentru Securitate Internă.

În cazul Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență, sunt vizate programele de granturi care nu țin de dezastre, inclusiv cele pentru migranți și inițiativele de prevenire a extremismului.

Documentul prevede și începerea privatizării unor activități ale Administrației pentru Securitatea Transporturilor, prin extinderea utilizării personalului privat în aeroporturi.

Bugetul propune și reducerea cu 5 miliarde de dolari a finanțării pentru Institutul Național de Sănătate și eliminarea unor institute din cadrul Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane.

De asemenea, sunt prevăzute tăieri de 1,4 miliarde de dolari pentru Serviciul de Venituri Interne, precum și eliminarea subvențiilor de 4,2 miliarde de dolari pentru infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice.