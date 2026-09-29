Bugetarii de la ghișee, interzis să mai ceară persoanelor fizice și firmelor dovezi ale banilor plătiți statului, de cetățenii respectivi

Mai puțină birocrație: autoritățile și instituțiile publice ar putea fi obligate să nu mai solicite firmelor și cetățenilor certificate de atestare fiscală, dovezi ale plăților, chitanțe și alte documente atunci când aceste pot fi obținute ori verificate direct de către acestea, potrivit unei propuneri legislative depuse la Senat de parlamentarii USR.

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