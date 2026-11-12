Bugetul 2027, cu restanțe la start: Nazare cere instituțiilor să-și facă socotelile până pe 13 noiembrie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi în ședința de Guvern o informare privind demersurile întreprinse pentru elaborarea proiectului de buget pe anul 2027 și a estimărilor pentru perioada 2028–2030, precum și stadiul introducerii datelor de către ordonatorii principali de credite în sistemul informatic eBuget_NG.

Până la 11 noiembrie, au transmis informații Ministerul Justiției, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Agenția Națională pentru Sport și, parțial, Ministerul Culturii, pentru patru instituții subordonate.

Prioritatea o reprezintă fundamentarea limitelor de cheltuieli pe baza cărora instituțiile publice își vor elabora proiectele de buget. Pentru realizarea unei analize complete la nivelul bugetului general consolidat, toți ordonatorii principali de credite trebuie să finalizeze transmiterea propunerilor până la 13 noiembrie 2026.

Analiza va avea în vedere fundamentările transmise de instituții, măsurile fiscal-bugetare deja aprobate și angajamentele asumate de România față de Uniunea Europeană. Totodată, vor fi evaluate eventualele măsuri suplimentare de politică fiscal-bugetară pentru care este necesară elaborarea unor proiecte de acte normative.

„Bugetul pentru 2027 trebuie construit pe date complete și pe o evaluare atentă a modului în care sunt utilizați banii publici. Fiecare instituție are responsabilitatea de a-și fundamenta cheltuielile, de a stabili prioritățile și de a identifica măsuri concrete de eficientizare. Solicit tuturor ordonatorilor principali de credite să finalizeze transmiterea propunerilor până la 13 noiembrie și să clarifice, împreună cu Ministerul Finanțelor, situația programelor și proiectelor pentru anul viitor. Aceste informații sunt esențiale pentru a putea lua decizii de alocare a resurselor care să răspundă nevoilor de finanțare și să respecte angajamentele bugetare ale României. Rigoarea în pregătirea bugetului este o condiție pentru predictibilitate și pentru administrarea responsabilă a finanțelor publice.”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Completarea și verificarea datelor, necesare pentru stabilirea limitelor de cheltuieli

Conform sarcinilor stabilite în ședința de Guvern din 5 noiembrie, ordonatorii principali de credite au avut termen până la 9 noiembrie pentru introducerea propunerilor de limite în etapa „Estimare venituri/Limite de cheltuieli” și transferarea acestora în Modulul A.

De asemenea, până la 11 noiembrie, instituțiile trebuiau să verifice și să finalizeze, pentru toate sursele de finanțare, datele aferente programelor de investiții publice, fondurilor europene, statelor de funcții și fișelor de program. Tot în acest interval, acestea trebuiau să valideze cu Ministerul Finanțelor situația proiectelor, obiectivelor și programelor sau măsurilor bugetare care nu vor mai fi finanțate începând cu anul 2027.

Potrivit situației prezentate, pentru programele finanțate din bugetul de stat mai sunt necesare completări din partea a doi ordonatori principali de credite:

Ministerul Educației și Cercetării, pentru programele „Management și Administrație” și „Cotizații internaționale”;

Ministerul Energiei, pentru programele privind exploatarea sigură și eficientă a resurselor energetice primare și a sistemului de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile și susținerea consumatorilor industriali prin eficiență energetică.

Totodată, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării și Academia Română nu au transferat în Modulul A toate propunerile de limite.

Ministerul Finanțelor subliniază că datele aferente programelor bugetare trebuie completate pentru toate sursele de finanțare: bugetul de stat, venituri proprii, venituri proprii și subvenții, activități finanțate integral din venituri proprii și fonduri externe nerambursabile.

Clarificarea situației proiectelor și programelor pentru anul 2027

În etapa a doua, dedicată elaborării propunerilor de buget, ordonatorii principali de credite trebuie să completeze informațiile privind obiectivele, proiectele și programele din componentele „Programe de Investiții Publice”, „Fonduri Europene (Ne)Rambursabile” și „Fișa program”, precum și datele din componenta „State de Funcții”, și să le salveze în starea „draft Modulul B”. Aceste informații vor fi corelate cu bugetul cash, cu respectarea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern.

Instituțiile trebuie să verifice în continuare toate obiectivele, proiectele și programele din nomenclatoarele sistemului, pentru fiecare sursă de finanțare, și să clarifice cu Ministerul Finanțelor situația celor pentru care nu au fost completate valori.

Pentru proiectele și programele care vor continua să fie finanțate în 2027 pe alți indicatori de clasificație bugetară, problemele identificate trebuie transmise punctual Ministerului Finanțelor, în vederea soluționării și completării datelor.

Pentru urgentarea acestui proces, Ministerul Finanțelor va transmite situația datelor restante către fiecare ordonator principal de credite, pe componente.

Fundamentarea bugetului include măsurile de eficientizare a cheltuielilor

Ministerul Finanțelor a solicitat măsurile de eficientizare a cheltuielilor pentru anul 2027 identificate de ordonatorii principali de credite.

Finalizarea transmiterii propunerilor de limite până la 13 noiembrie va permite analizarea fundamentărilor la nivelul bugetului general consolidat și pregătirea deciziilor privind limitele de cheltuieli pentru anul 2027 și estimările pentru următorii trei ani.

După aprobarea acestora de către Guvern, ministrul Finanțelor va transmite ordonatorilor principali de credite scrisoarea-cadru, care va cuprinde contextul macroeconomic, metodologiile de elaborare a proiectelor de buget și limitele de cheltuieli aprobate. Pe această bază, instituțiile își vor elabora proiectele de buget pentru anul 2027.