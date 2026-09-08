Bulevardul 13 Septembrie va fi un coridor verde, spune primarul Capitalei, care anunță câți copaci vor fi plantaţi

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că 1.200 de arbori şi 25.000 de arbuşti vor fi plantaţi pe Bulevardul 13 Septembrie din București.

„Am început în forţă plantările pe 13 Septembrie, să transformăm zona într-un coridor verde. Va fi frumos, mai umbros şi mai răcoros. Vom planta circa 1.200 de arbori, 25.000 de arbuşti şi câteva zeci de mii de flori perene. Cantităţile acestea sunt minime. Din experienţa amenajărilor anterioare vom mai suplimenta în funcţie de zonă şi de arborii existenţi. Vom crea un culoar median de arbori, pentru a-i putea integra pe cei viabili, respectiv castanii”, spune primarul general Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook, marți.

În luna iunie, primarul Capitalei anunţa începutul lucrărilor de reabilitare de pe Bd. 13 Septembrie din Sectorul 5.

„Vom scoate maşinile de pe trotuare, vom reface spaţiul verde, care a devenit între timp parcare, reparăm trotuarele şi plantăm arbori”, susţinea Ciucu.