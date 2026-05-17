Bulgaria a câștigat Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu, pe locul 3

Dara din Bulgaria, pe scena finalei Eurovision Song Contest 2026, desfășurată la Viena, Austria, pe 16 mai 2026. Foto: photonews.at/Georges Schneider / imago stock&people / Profimedia

Reprezentanta Bulgariei, Dara, a câștigat Eurovision 2026, cu piesa „Bangaranga”. Alexandra Căpitănescu, tânăra astistă de 22 de ani care a reprezentat România, s-a clasat pe locul 3, cu 2926 de puncte.

România a revenit sâmbătă seară în finala Eurovision Song Contest după doi ani de absență, cu Alexandra Căpitănescu, artista de 22 de ani din Galați care a ajuns între favoritele ediției. Tânăra a interpretat piesa „Choke me” în penultimul moment al show-ului.

România a obținut 64 de puncte din partea juriilor naționale. Luxemburg a acordat României 12 puncte, punctajul maxim.

Publicul a acordat 232 de puncte din partea publicului pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu

