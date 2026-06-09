Bulgaria a decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina: „A sosit momentul”

Guvernul bulgar a anunțat marți că va înceta să trimită ajutor militar Ucrainei, argumentând că negocierea este singura cale de ieșire din războiul acestei țări cu Rusia, relatează agenția EFE, conform Agerpres.

„Războiul din Ucraina nu se va tranșa pe câmpul de luptă. Vedem un război pozițional, oricât de mult armament se acumulează, iar singurul rezultat este pierderea de vieți omenești. A sosit momentul să ne așezăm la masa negocierilor” pentru a se ajunge la o „pace justă” pentru „ambele părți implicate în conflict”, a declarat presei ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov.

Premierul bulgar Rumen Radev, fost pilot de avioane de vânătoare ce a ocupat funcția de președinte al Bulgariei înainte de a obține o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare anticipate din aprilie, a pledat pentru negocieri cu Rusia încă de începutul invaziei lansate de aceasta împotriva Ucrainei în februarie 2022. Radev se opune și sancțiunilor economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană.

Ministrul bulgar al apărării și-a exprimat de asemenea îndoiala că Uniunea Europeană ar putea juca un rol de mediator în acest conflict, întrucât susține militar Ucraina.

Guvernele bulgare anterioare au ajutat Ucraina prin livrări în special de muniție și combustibil, ajutoare trimise inițial prin intermediari, iar de la sfârșitul anului 2022 pachetele de ajutor militar destinate Kievului au început să fie aprobate oficial de parlamentul de la Sofia.

De exemplu, parlamentul bulgar a autorizat în 2023 livrarea către Kiev a circa o sută de vehicule blindate de fabricație sovietică BTR-60PB, în ciuda obiecțiilor lui Radev, care era atunci șeful statului.

Odată cu începutul războiului din Ucraina industria bulgară de apărare a crescut semnificativ producția de muniție de calibru sovietic utilizată de armata ucraineană și participă ca furnizor la inițiativele europene pentru aprovizionarea Ucrainei cu obuze.