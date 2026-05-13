Bulgaria ne-a depășit la baterii și ne vinde curent scump seara. „România continuă să gândească energia în logica veche”

Bulgaria a ajuns unul dintre cei mai puternici jucători în meciul curentului din Europa de Sud-Est, datorită capacității operaționale de stocare în baterii. A depășit România la acest capitol și dictează practic prețul energiei de seară.

Am ajuns să plătim de aproape șapte ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria. România continuă să gândească energia în logica veche, construind tot mai multe capacități de producție, în timp ce Bulgaria a înțeles mai repede noua logică energetică europeană: bateria.

Bulgaria a ajuns în prezent la o capacitate instalată de stocare în baterii de 0,56 gigawați (GW), situându-se peste România, care are 0,49 GW. Sistemele de baterii sunt considerate tot mai mult o componentă critică a tranziției energetice, deoarece permit stocarea energiei electrice generate din surse regenerabile, precum solarul și eolianul, și reintroducerea acesteia în rețea atunci când cererea o impune, îmbunătățind stabilitatea și flexibilitatea sistemului. La nivel european, Germania conduce cu o capacitate instalată de 2,8 GW, urmată de Italia cu 2 GW.

